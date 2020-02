Continuano a giungere notizie e indiscrezioni di rilievo sul Calciomercato della Juventus. In estate, il club bianconero potrebbe mettere a segno un colpo importante per rinforzare l'organico, dopo aver già portato a termine con l'Atalanta l'operazione Dejan Kulusevski. Uno dei principali obiettivi sarebbe, infatti, Leroy Sané, giovane talento che milita tra le fila del Manchester City.

Al momento il giocatore è infortunato, avendo subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Tuttavia, sembra che per l'atleta 24enne si stia avvicinando il momento del rientro in campo, e la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione. Su Sané ci sarebbe anche un forte interesse del Bayern Monaco.

L'esterno offensivo ha il contratto in scadenza con i Citizens nel 2021. Sembra che piaccia molto a Maurizio Sarri, il quale lo vederebbe come il profilo ideale per un'eventuale sostituzione di Douglas Costa, sul quale da tempo ci sono numerose squadre.

Mercato Juventus, nel mirino Leroy Sané per l'estate

Nella prossima sessione di calciomercato estivo, la valutazione di Leroy Sané potrebbe abbassarsi fino a 60 milioni di euro, soprattutto nel caso in cui il calciatore dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club britannico. In quest'ottica, il talento tedesco potrebbe diventare un'ottima opportunità di mercato per la società torinese.

Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ne apprezzerebbe molto le caratteristiche tecniche, e potrebbe utilizzarlo in un 4-3-3 a trazione offensiva in "stile Napoli".

Un altro giocatore che potrebbe rientrare nei piani della Juventus durante la prossima estate potrebbe essere Riccardo Orsolini. Il giovane attaccante è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione, avendo messo a segno già sette reti con la maglia del Bologna.

Il club piemontese avrebbe stretto con quello felsineo una sorta di patto di gentlemen's agreement, che permetterebbe alla società di Agnelli di riacquistare il centravanti ad una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Ricordiamo, infatti, che il Bologna lo ha riscattato per 15 milioni di euro.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici starebbe pensando di puntare su Orsolini proprio nella prossima finestra del mercato estivo. Il ventitreenne di Ascoli Piceno, infatti, sarebbe in possesso dei requisiti giusti per essere parte integrante del progetto di ringiovanimento della rosa juventina che già prevede l'inserimento di Dejan Kulusevski, pagato 44 milioni di euro.