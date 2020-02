La Juventus vista nel match di sabato 8 febbraio al Bentegodi di Verona ha messo in evidenza tante difficoltà, soprattutto a centrocampo, dove mancano giocatori in grado di garantire corsa e qualità al gioco bianconero. Probabile quindi che in estate i principali investimenti della società siano proprio indirizzati alla mediana: secondo Tuttosport il vero obiettivo della Juventus per il Calciomercato estivo è Paul Pogba. Il nazionale francese oramai è stufo della sua esperienza al Manchester United.

Fra l'altro il tecnico norvegese Solskjaer non lo ha convocato per il ritiro invernale della sua squadra, l'ennesima dimostrazione delle difficoltà ambientali che sta vivendo Pogba allo United. Probabile quindi che il francese lasci l'Inghilterra ed una delle destinazioni più probabili potrebbe essere proprio la Juventus.

Come è noto Pogba è cresciuto alla Juventus, giocando dal 2012-2013 al 2015-2016. Un'esperienza che lo ha fatto crescere a livello umano e professionale, tanto è che nel 2016 è stato uno dei giocatori più corteggiati a livello europeo.

Nella sfida di mercato fra Manchester United e Real Madrid, ha vinto la società inglese, che è riuscito ad acquistarlo per quasi 120 milioni di euro. Dopo tre stagioni, il francese potrebbe quindi fare il percorso inverso, tornando a Torino, facilitato anche dall'amicizia fraterna con Paulo Dybala.

L'amicizia con Dybala potrebbe essere decisiva per acquisto di Pogba

Nella stagione 2015-2016 la Juventus acquistò per circa 30 milioni di euro Paulo Dybala dal Palermo, a Torino instaurò un rapporto solido d'amicizia con Paul Pogba che è rimasto anche negli anni.

I due potrebbero ritrovarsi alla Juventus dopo quattro anni dall'addio del francese: fra l'altro la dirigenza bianconera, come confermato dal direttore sportivo Fabio Paratici nel prepartita di Hellas Verona-Juventus, sta già lavorando al rinnovo di contratto del 10 bianconero. Ulteriore indizio di come la Juventus voglia affidarsi al talento dell'argentino per i prossimi anni.

Juventus, il possibile arrivo di Pogba in estate

Paul Pogba potrebbe quindi rappresentare l'investimento principale del mercato della Juventus per la prossima stagione. Il nazionale francese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 con il Manchester United e se lo scorso calciomercato estivo la società inglese chiedeva 150 milioni di euro, probabile che in estate possa accontentarsi di una somma vicina ai 100 milioni di euro. Come scrive Tuttosport, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe già lavorando con l'agente sportivo del francese Mino Raiola per trovare la formula migliore per acquistare il nazionale francese dal Manchester United.