Quello tra Arturo Vidal e l'Inter è un matrimonio (calcistico) che potrebbe celebrarsi nel corso del prossimo Calciomercato estivo. Dopo il fallimento della trattativa per il passaggio del centrocampista del Barcellona in nerazzurro a gennaio, in queste ultime ore è stato un grande ex interista, Ivan Zamorano, a far circolare ulteriori indiscrezioni che avvicinerebbero il quasi 33enne cileno alla formazione allenata da Antonio Conte.

Durante un'intervista rilasciata a Radio Cooperativa, l'ex attaccante si è soffermato sul probabile futuro di suoi due illustri connazionali, Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

Partendo dal centravanti 31enne, nonostante alcune recenti dichiarazioni del tecnico del Manchester United, Solskjaer, il quale si è detto sicuro che il calciatore rientrerà alla base a luglio, Zamorano ha lasciato intendere che la situazione sarebbe tutt'altro che decisa. Ovviamente ha sottolineato - e questo è incontrovertibile - che El Nino Maravilla ha ancora un contratto in essere con i Red Devils, ma al contempo ha aggiunto che spetterà esclusivamente a lui decidere se vorrà continuare ad essere protagonista con la casacca nerazzurra.

Subito dopo è partito il riferimento ad Arturo Vidal. Infatti, l'ex bomber interista ha spiegato che, se Sanchez decidesse di restare nel club milanese, quasi certamente avrebbe la possibilità di giocare con un altro connazionale. L'ottimismo dell'attuale procuratore sportivo sarebbe legato a quelle che ha definito "informazioni privilegiate, sicure". Siccome l'Inter sa bene quanto Antonio Conte voglia con sé nuovamente Vidal dopo la felice parentesi juventina, a partire dal mese di giugno la società farà uno sforzo decisamente maggiore per concludere positivamente una trattativa che renderebbe certamente "molto felici" i tifosi nerazzurri.

Inter: dopo lo stop di gennaio, la trattativa-Vidal potrebbe riaprirsi in estate

Arturo Vidal è stato uno dei grandi obiettivi dell'Inter durante la finestra invernale del calciomercato. La dirigenza meneghina ha provato a lungo a trovare la chiave di volta per mettere nero su bianco il trasferimento (almeno in prestito) del centrocampista cileno a Milano. Tuttavia, col passare dei giorni, la situazione è divenuta sempre più complicata.

Soprattutto, dopo l'esonero di Ernesto Valverde da parte del Barcellona e il susseguente ingaggio di Quique Setién, le gerarchie interne alla squadra catalana sono cambiate, e la società blaugrana ha preferito bloccare qualsiasi discorso relativo ad un'eventuale partenza dell'ex Juventus.

Tuttavia, tenendo conto soprattutto delle recenti rivelazioni di Ivan Zamorano, l'Inter non si sarebbe affatto arresa all'idea di non poter vestire di nerazzurro Vidal. Dopo aver messo a disposizione di Antonio Conte l'ex Tottenham Eriksen, i contatti con il Barça si potrebbero riaprire in estate, con Marotta e Ausilio che avrebbero più tempo per studiare le mosse giuste per convincere il club catalano a lasciar partire il mediano sudamericano.

Ovviamente, qualora l'ex Bayern Monaco dovesse diventare realmente un nuovo calciatore interista, si prospetterebbe un centrocampo di tutto rispetto con il succitato Eriksen, Brozovic, Sensi e Barella.