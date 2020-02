Rodrigo De Paul, trequartista dell'Udinese, durante un'intervista rilasciata a Tuttosport ha mandato segnali molto chiari all'Inter. Il giocatore argentino, infatti, ha parlato non solo del suo percorso calcistico, ma anche dei suoi progetti per il futuro.

Alla domanda sul suo avvenire, il venticinquenne ha risposto: "Lo dico tranquillamente, io non voglio rimanere sempre alla stessa riga. Ho giocato la Champions a 19 anni con il Valencia e voglio tornare a farlo".

In un secondo momento, quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe essere allenato da Antonio Conte (da lui stesso definito uno dei tecnici migliori al mondo), De Paul ha ammesso candidamente: "Certi allenatori riescono a farti vedere cose che tu da solo non riesci a vedere.

È chiaro che mi piacerebbe essere allenato da Conte, da tutti gli allenatori considerati top. A proposito, Gotti (attuale tecnico dell'Udinese, ndr) è uno degli allenatori più bravi che abbia mai avuto".

Tenendo conto di queste affermazioni, il giocatore classe 1994 ha fatto capire senza troppi giri di parole di voler cambiare aria nella prossima stagione e di voler fare il salto di qualità in una squadra con ambizioni maggiori rispetto a quelle dell'Udinese. Tra i club che potrebbero permettergli di raggiungere quest'obiettivo potrebbe esserci proprio l'Inter.

Oltre ai nerazzurri, però, ci sono diverse società interessate a Rodrigo De Paul. In Italia, la Juventus ci aveva fatto un pensierino, così come Napoli e Fiorentina, ma soprattutto all'estero ci sarebbe da registrare l'interesse di Tottenham e Siviglia. Stando ad alcune indiscrezioni di mercato, pare che il fantasista argentino, in caso di offerta concreta da parte dell'Inter, sia disposto a rifiutare tutte le altre squadre pur di approdare a Milano.

De Paul sarebbe ancora nel mirino dell'Inter

Rodrigo De Paul, come detto in precedenza, è in cerca di un club che gli possa garantire quel salto di qualità di cui ha bisogno, e tra questi ci sarebbe certamente l'Inter. L'argentino piace molto ai nerazzurri e non è una novità. Conte lo apprezza da tempo e la società lo sta seguendo già da diversi mesi.

Marotta avrebbe provato a portarlo a Milano già a gennaio, ma non ci sarebbe riuscito.

Dunque, ogni discorso sarebbe stato rinviato alla prossima estate: c'è da dire, però, che nonostante la volontà del giocatore la trattativa resta complicata. Il costo dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che l'Inter non sarebbe disposta ad investire.

Gli incontri interlocutori delle scorse settimane con l'agente del giocatore non avrebbero sbloccato la situazione, ed anche per questo motivo la dirigenza nerazzurra ha preferito concentrarsi su altri obiettivi, chiudendo l'acquisto di Christian Eriksen.

L'Udinese, dalla sua, è consapevole che prima o poi sarà costretta a lasciar partire il centrocampista, ma non intende fare sconti.

In estate, tuttavia, le condizioni potrebbero cambiare: qualora l'Inter, in caso di partenze (Borja Valero e Vecino su tutti) tornasse su De Paul, nella trattativa con i friulani potrebbe essere inserito il cartellino di Radu che Marotta sacrificherebbe per arrivare al nazionale albiceleste.