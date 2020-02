La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani. Lo dimostra la campagna acquisti effettuata lo scorso Calciomercato estivo (sono arrivati a Torino De Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini) e l'unico acquisto di gennaio (Kulusevski, arriverà alla Juventus la prossima stagione). Un altro giocatore che interessa alla dirigenza bianconera è il difensore centrale dell'Hellas Verona Marash Kumbulla. Il classe 2000 è una delle rivelazioni della Serie A di questa stagione tanto da attirare l'attenzione di grandi società europee.

Non ci sarebbe solo la Juventus sul difensore albanese ma anche Inter, Napoli ed il Manchester City. Gli inglesi, però, prima di effettuare eventuali acquisti, dovranno necessariamente aspettare la sentenza del Tas di Losanna sul ricorso presentato in merito alla squalifica per le prossime due edizioni della Champions League comminata dalla Uefa (per irregolarità nei ricavi dovute a presunte sponsorizzazioni fittizie).

Secondo 'calciomercato.com' in questo momento ci sarebbe l'Inter in vantaggio per l'acquisto del difensore dell'Hellas Verona.

Juventus, Marotta vorrebbe beffare Paratici: possibile offerta per Kumbulla

Secondo il sito calcistico, Giuseppe Marotta potrebbe beffare il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici in merito all'acquisto di Kumbulla dell'Hellas Verona. L'amministratore delegato dell'Inter sarebbe pronto a giocarsi diverse carte per convincere la società veneta. Salcedo e Dimarco sono due giocatori che potrebbero diventare a tutti gli effetti giocatori dell'Hellas Verona (attualmente sono in prestito in Veneto) ma l'Inter potrebbe inserire anche un altro giocatore apprezzato dal tecnico Ivan Juric.

Inter, Esposito possibile contropartita tecnica per arrivare a Kumbulla

La punta classe 2002 Sebastiano Esposito potrebbe aggiungersi, infatti, agli altri due giocatori prima menzionati trasferendosi in prestito all'Hellas Verona la prossima stagione. Una trattativa che agevolerebbe anche l'Inter, che beneficerebbe dall'impiego continuo della sua giovane punta. Probabile però che i nerazzurri dovranno aggiungere anche un'offerta cash per arrivare al difensore albanese.

Si parla di una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro che potrebbe scendere proprio per l'inserimento delle contropartite tecniche prima menzionate. In questo modo l'Inter potrebbe battere la concorrenza di società come Juventus, Napoli e Manchester City.

Di certo la Juventus, nel settore difensivo, la prossima stagione avrà molta abbondanza. Oltre al recupero dell'infortunato Demiral e alla conferma degli attuali difensori (Bonucci, Chiellini e De Ligt), avrà in rosa anche il centrale attualmente al Genoa Romero. Probabile la cessione di Daniele Rugani in estate.