La Juventus ha dimostrato già dalla scorsa estate di voler investire sui giovani, non solo per l'under 23 o la Primavera ma anche per la prima squadra. Sono infatti arrivati de Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini, tutti giocatori appena ventenni. Inoltre a gennaio è arrivato un ulteriore investimento pesante, quello per il centrocampista offensivo classe 2000 ex Atalanta Dejan Kulusevski, che resterà a Parma fino a fine stagione. Tale politica potrebbe proseguire in estate: piace infatti il mediano del Brescia Sandro Tonali mentre come investimento di qualità la Juventus potrebbe acquistare Paul Pogba.

Il francese è destinato a partire a fine stagione anche per le difficoltà ambientali che sta avendo a Manchester United. Alcuni dei senatori storici della società inglese (su tutti Paul Scholes) lo hanno invitato a lasciare lo United e come è noto il suo parere pesa all'interno della dirigenza inglese. Pogba potrebbe quindi tornare alla Juventus, ma Raiola vorrebbe portare a Torino anche un giovane talento dell'Ajax: parliamo di Ryan Gravenberch.

Mino Raiola potrebbe tornare a lavorare con la Juventus il prossimo calciomercato estivo. Dopo aver portato De Ligt la scorsa estate, potrebbe favorire il ritorno di Pogba a Torino. Inoltre un altro suo assistito potrebbe andare a rafforzare il settore giovanile bianconero. Parliamo del centrocampista olandese dell'Ajax Ryan Gravenberch, che in Olanda paragonano proprio a Paul Pogba per caratteristiche fisiche e tecniche.

Il classe 2002 sarebbe un'importante rinforzo per la Primavera ma potrebbe tornare utile anche all'under 23 di Fabio Pecchia. Nato ad Amsterdam nel 2002, il giovane centrocampista è nazionale under 19 olandese. Alto 1,90 cm, ha già raccolto 13 presenze ed 1 gol con la rappresentativa olandese under 19. Già parte integrante dell'Ajax, nel campionato olandese ha disputato sette partite con due gol. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro (fonte transfermarkt) ma ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe essere acquistato ad un prezzo vantaggioso in estate.

Pogba alla Juventus

Come è noto, Pogba potrebbe essere l'acquisto principale della Juventus della prossima estate. Ad un anno dalla scadenza del contratto (giugno 2021), potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la società bianconera. La scorsa estate il Manchester United chiedeva almeno 150 milioni di euro, probabile che a giugno possa lasciare la società inglese per una somma vicina ai 100 milioni di euro. La Juventus, per diminuire il cash, potrebbe inserire contropartite apprezzate dalla società inglese, su tutte Rabiot o Ramsey.