Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato. Le ultime news si concentrano su Kylian Mbappé, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Paris Saint Germain. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, il giocatore transalpino sarebbe ai ferri corti con Thomas Tuchel, il tecnico del Paris Saint Germain. Mbappé, infatti, non avrebbe gradito la sostituzione decisa dal tecnico tedesco durante l'ultimo match di campionato disputato, insieme ad altre sue scelte precedenti.

Il classe 1998 sarebbe entrato dunque in rotta di collisione con l'allenatore teutonico, mostrando chiaramente alcuni segnali di insofferenza e disappunto, tanto che ora l'ambiente parigino sarebbe diventato una vera e propria polveriera. Stando alle ultime notizie trapelate, la rottura tra il calciatore francese ed il tecnico tedesco sarebbe insanabile; uno dei due potrebbe lasciare Parigi al termine della stagione. La Juventus starebbe seguendo con grandissima attenzione la situazione, dal momento che Kylian Mbappé è un vero e proprio pallino del direttore sportivo Fabio Paratici, che lo riterrebbe il vero erede di Cristiano Ronaldo.

Mercato, possibile rottura tra Mbappé e Tuchel al Paris Saint Germain

Nelle ultime ore il fenomeno del Paris Saint Germain è stato presente ad un gala organizzato dalla Fondazione Blaise Matuidi e con lui c'era anche Paulo Dybala. I tifosi della Juventus starebbero già sognando il grande colpo per la prossima sessione di calciomercato estivo. Il club parigino, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo campione, che viene valutato almeno duecento milioni di euro, dal momento che è uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento.

Su Mbappé, comunque, è molto forte anche l'interesse del Real Madrid, disposto a mettere sul piatto una super cifra pur di garantirsi le sue prestazioni la prossima estate.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Intanto, arrivano importanti notizie anche per quanto riguarda il futuro di Dries Mertens. L'attaccante belga non ha ancora trovato il rinnovo del contratto con il Napoli, dunque potrebbe liberarsi a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Su di lui ci sarebbero Roma ed Inter, ma la Juventus non sarebbe da sottovalutare, vista l'enorme stima che c'è tra Mertens e il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Sulle tracce dell'ex giocatore del Psv Eindhoven, inoltre, ci sono anche due club esteri, ovvero Atletico Madrid e Chelsea. A Torino Mertens ritroverebbe non solo Sarri, ma anche il suo ex partner d'attacco Higuain.