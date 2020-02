Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Negli ultimi giorni si è parlato molto spesso del possibile esonero di Maurizio Sarri. L'attuale tecnico bianconero è stato ingaggiato dalla Juventus per sostituire Massimiliano Allegri e soprattutto per cercare di avere un cambio di mentalità. Da un atteggiamento conservativo, tipico della gestione precedente, si sarebbe dovuti arrivare ad uno propositivo e offensivo. Finora, però, Maurizio Sarri non è riuscito a far vedere il gioco che lo ha reso celebre e che gli ha portato ottimi risultati con Napoli e Chelsea.

Nelle ultime ore ha fatto grande notizia l'ultimo tweet di Maurizio Pistocchi. Il noto giornalista, che sta seguendo con grande attenzione la situazione della Juventus, ha scritto che il club bianconero avrebbe già bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il testo delle sue dichiarazioni è questo: "Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione".

Mercato Juventus, voci sul possibile arrivo di Simone Inzaghi

Il tecnico della Lazio sarebbe già stato monitorato dalla Juventus nella scorsa sessione di calciomercato estiva e sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza bianconera.

Quest'anno la Lazio sta lottando per lo Scudetto; Simone Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. La sua squadra gioca con un 3-5-2 molto compatto, che ha come punto di forza il centrocampo, forse il migliore della serie A. Giocatori come Luis Alberto e Milinkovic Savic fanno spesso la differenza, alla pari di Ciro Immobile, sempre più capocannoniere del campionato.

In ogni caso, a quanto pare, la posizione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus sembra tutt'altro che stabile.

L'ex tecnico del Napoli è primo in campionato, è arrivato da primo nel girone a disputare gli ottavi di finale di Champions League (la gara d'andata è in programma il 26 febbraio contro il Lione) e si sta giocando anche le semifinali di Coppa Italia contro il Milan (l'andata è finita con un pareggio per uno a uno). La dirigenza bianconera potrebbe comunque decidere di esonerare Maurizio Sarri, nel caso in cui la Juventus dovesse fallire l'assalto alla Champions League.

Pare comunque difficile che il presidente della Lazio Claudio Lotito si faccia strappare Simone Inzaghi, il quale ha sempre dichiarato di trovarsi molto bene a Roma. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi mesi. Come possibile successore di Maurizio Sarri è stato citato anche Pep Guardiola. Stando a quanto riporta la stampa inglese, lo spagnolo sarebbe il sogno proibito di Agnelli, anche se i costi dell'operazione sarebbero molto elevati.