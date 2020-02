Arrivano indiscrezioni molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, sicuramente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Il campione portoghese sarebbe arrabbiatissimo dopo la sconfitta subita dalla Juventus per 2-1 contro il Verona. Stando a quanto riporta il quotidiano ABC.es, molto noto in Spagna, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di trovargli un'altra squadra per la prossima stagione.

Il giocatore lusitano, infatti, stando alle indiscrezioni spagnole, sarebbe profondamente insoddisfatto della qualità tecnica e soprattutto dell'atteggiamento dei suoi compagni di squadra. Il calciatore portoghese avrebbe già sondato il terreno per il ritorno al Real Madrid, ma la dirigenza del club spagnolo non sarebbe molto soddisfatta di questa idea, dopo averlo venduto alla Juventus due anni fa per 100 milioni di euro.

Mercato Juventus, ABC.es: 'Ronaldo vorrebbe lasciare i bianconeri in estate'

Come riporta il quotidiano spagnolo, Cristiano Ronaldo avrebbe cercato di prendere contatti anche con altri due top club del calcio europeo, ovvero il Bayern Monaco ed il Paris Saint Germain. Le due società, però, non si sarebbero mostrate particolarmente interessate al campione portoghese, dal momento che non sarebbero intenzionate a pagare un ingaggio così alto per un giocatore che ha già 35 anni.

Il Bayern Monaco, in particolare, avrebbe rifiutato la proposta del procuratore Mendes. Il contratto del fuoriclasse portoghese con la Juventus scadrà tra due stagioni e per ABC.es, Ronaldo non vorrebbe onorarlo. Potrebbero trattarsi solo di voci di corridoio per destabilizzare l'ambiente bianconero, ma non si esclude che il giocatore lusitano venga venduto in estate, soprattutto se Sarri dovesse fallire l'assalto alla Champions League.

Intanto, Ronaldo non sembra curarsi particolarmente delle voci di mercato e continua a segnare con un ritmo disumano. Il numero sette bianconero sta disputando una stagione strepitosa, avendo segnato ben 23 reti in 28 partire finora, di cui 10 nelle ultime 10 gare disputate in campionato. Ronaldo contro il Brescia potrebbe dunque battere il record di Batistuta e Quagliarella, che hanno timbrato il cartellino ben 11 volte consecutive in serie A. Continuano poi a circolare voci di mercato su un possibile arrivo di Pep Guardiola in bianconero nella prossima sessione di calciomercato estivo. Secondo il Sun, infatti, Agnelli lo vorrebbe alla Juventus per provare a vincere tutto.

Si attendono ulteriori sviluppi.