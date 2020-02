Parma-Lazio è sfida ad alta quota in Serie A. D’Aversa e Inzaghi durante questi giorni dovranno però fronteggiare molti problemi e questo si nota nelle probabili formazioni della sfida. I padroni di casa punteranno su Kucka centravanti viste le tante assenza sul fronte offensivo, indisponibilità pesanti anche per gli ospiti, tra queste Milinkovic-Savic squalificato e Correa infortunato.

Le due società arrivano da periodi molto positivi che gli hanno permesso di scalare la classifica del campionato.

Gli emiliani hanno vinto con l’Udinese e poi pareggiato con il Cagliari rimanendo così ben ancorati al sesto posto e in piena zona Europa League. Non conosce la parola sconfitta da quasi un girone intero la squadra di Inzaghi che in serie A ha sempre vinto o pareggiato dal 25 settembre, giornata in cui ha perso con l’Inter 1-0. La striscia positiva ha portato i biancocelesti ad essere l’outsider nella corsa Scudetto.

Parma-Lazio: attacco da inventare, la probabile formazione di D’Aversa

Per analizzare le probabili formazioni di Parma-Lazio partiamo dalla squadra di casa che perde pezzi giorno dopo giorno.

In settimana si è fermato anche Cornelius per un problema muscolare, il danese si va ad aggiungere a Inglese, Kulusevski, Sepe e Scozzarella nell’affollata infermeria gialloblu. L’attacco non potrà contare anche su Gervinho messo fuori rosa dopo il caos dell’ultimo giorno di mercato. D’Aversa non rinuncia al suo 4-3-3 in cui in porta farà il suo esordio il neo acquisto Radu protetto dalla linea difensiva titolare formata da Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Gagliolo.

A centrocampo il dubbio è Kurtic, se lo sloveno avanzerà nel tridente offensivo, in mediana si schiereranno Hernani, Brugman e Barillà, altrimenti l’ultimo della lista lascerà il posto da titolare e in attacco si cercherà un’altra soluzione.

Quale? Probabilmente l’inserimento di uno tra Siligardi e Sprocati, esterni di ruolo che però non garantiscono molta qualità. Così la sensazione è che a completare il reparto offensivo possa davvero essere Kurtic con dall’altra parte del campo Caprari, pronto all’esordio dal primo minuto.

Il Parma non ha invece nessuna scelta per il centravanti, senza Cornelius e Inglese, il punto di riferimento dovrà essere per forza Juraj Kucka, avanzato di parecchi metri rispetto alla sua posizione naturale di centrocampista. I ducali dovrebbero quindi schierarsi così: Radu, Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kurtic, Kucka, Caprari.

Inzaghi senza Milinkovic e Correa per Parma-Lazio

Probabile formazione senza troppi per i bianconelesti in vista di Parma-Lazio. Inzaghi ieri contro il Verona ha perso per squalifica Radu e Milinkovic-Savic, entrambi diffidati e ammoniti.

Molto difficile il recupero di Correa, l'argentino continua a combattere con i problemi muscolari che lo hanno costretto al forfait nelle ultime tre gare. In porta andrà Strakosha, davanti a lui una linea tre rimaneggiata con Bastos in vantaggio su Patric e Acerbi e Luiz Felipe già sicuri del posto. A centrocampo il ruolo di regista sarà di Lucas Leiva affiancato da Luis Alberto e, questa volta, da Parolo che prenderà il posto di Milinkovic-Savic. Sull’esterno destro torna titolare Lazzarri mentre dall’altra parte agirà ancora il capitano Lulic.

Nessun dubbio sull’attacco con il capocannoniere Immobile, stranamente a digiuno con il Verona, voglioso di esultare di nuovo proprio contro il Parma.

Il suo compagno di reparto sarà Caicedo che da due settimane a questa parte non fa rimpiangere l’infortunato Correa. Attenzione alle ammonizione, Acerbi, Cataldi, Immobile, Luis Alberto e Luiz Felipe sono diffidati e Inzaghi rischia di perderli per il match Scudetto con l’Inter. Questo quindi il riepilogo della probabile formazione della Lazio contro il Parma: Strakosha, Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.