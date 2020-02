Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro il Verona. I bianconeri hanno ripreso a lavorare dopo il lunedì di riposo e Maurizio Sarri ha cominciato a fare le prime valutazioni di formazione. Infatti, a partire da sabato 8 febbraio, per la Juventus prenderà il via un periodo pieno di impegni fra campionato, Coppa Italia e Champions League. Infatti, dopo la partita contro il Verona ci sarà la semifinale di Tim Cup contro il Milan che sarà in programma giovedì 13 febbraio.

Visti questi due impegni ravvicinati, Maurizio Sarri dovrà fare alcuni cambi di formazione e perciò in questi due appuntamenti è possibile che ci sia un po' di turnover. Inoltre, dall’allenamento di oggi è arrivata una splendida notizia per la Juventus visto che Giorgio Chiellini ha ripreso a lavorare parzialmente con i compagni di squadra. Dunque il rientro del Capitano bianconero si sta avvicinando.

La Juventus pensa ai prossimi impegni

Per la Juventus sta per iniziare la fase decisiva della stagione e Mauirizio Sarri dovrà valutare ogni aspetto con grande attenzione.

Il tecnico toscano dovrà dosare le forze dei suoi ragazzi visti i tanti impegni. Già a partire da sabato, l'allenatore della Juventus potrebbe dare il via alle rotazioni anche perché il 13 febbraio ci sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia e perciò contro il Verona non è da escludere che qualcuno possa riposare. In attacco, ci sarà il classico ballottaggio fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain e inoltre resta da capire se verrà confermato dal primo minuto Douglas Costa.

Mentre la sensazione è che contro il Verona, Cristiano Ronaldo sarà certo del posto. In avanti, Maurizio Sarri ha anche l'opzione Aaron Ramsey che ultimamente ha trovato meno spazio.

La Juventus ha poche opzioni in difesa

Uno dei reparti, nel quale Maurizio Sarri ha un po' di emergenza è la difesa. Infatti, il tecnico non ha a disposizione Danilo che si è fermato nel match contro la Roma e perciò sulle fasce la coperta è un po' corta.

Anche se la Juventus, di recente ha ritrovato Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino può giocare sia a destra che a sinistra perciò tra la gara contro il Verona e quella contro il Milan dovrebbe trovare maggiore spazio. L'inserimento di Mattia De Sciglio potrebbe consentire ad uno fra Juan Cuadrado e Alex Sandro di rifiatare. Inoltre, in difesa verso la fine di febbraio dovrebbe esserci il ritorno di Giorgio Chiellini. Il numero 3 juventino è stato nuovamente inserito nella lista Champions e il suo obiettivo sarebbe quello di tornare a disposizione per la gara contro il Lione. Però è più probabile che Giorgio Chiellini possa rientrare per il match contro l'Inter del 1º marzo.

Il suo ritorno sarà comunque importante visto che può dare un grosso apporto a tutta la squadra viste le sue grandi doti di leader. Chiellini è un trascinatore e averlo a disposizione per il finale di stagione sarà un valore aggiunto per la Juventus.

Mercoledì la Juventus si allenerà al mattino

Da oggi, per la Juventus è scattata la preparazione in vista del match contro il Verona. Anche nei prossimi giorni, la squadra sarà alla Continassa per entrare sempre più nei dettagli di questa sfida, a cominciare da mercoledì quando i bianconeri si ritroveranno al JTC per svolgere una seduta mattutina. Da domani, la Juventus entrerà nei dettagli tattici della gara contro il Verona e Maurizio Sarri comincerà a fare le prime valutazioni di formazione.

Inoltre, il 5 febbraio sarà un giorno speciale in casa Juventus poiché si festeggerà il 35º compleanno di Cristiano Ronaldo. Sicuramente, domani, i compagni di squadra avranno modo di festeggiare CR7.