Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato. Le ultime news si concentrano su Cristiano Ronaldo, certamente uno dei giocatori più chiacchierati in questo momento. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Diariogol, sul giocatore portoghese ci sarebbe l'interesse di alcuni top club del calcio europeo. La società maggiormente interessata sarebbe il Paris Saint-Germain, che potrebbe sfruttare lo sponsor di Cristiano Ronaldo, la Nike, per portarlo in Francia.

Il brand, infatti, per ragioni di marketing potrebbe unire sotto un solo tetto due delle sue sponsorizzazioni più importanti, quelle del Paris Saint-Germain e del fuoriclasse lusitano. Cristiano Ronaldo, dunque, stando alla stampa spagnola, sarebbe nel mirino del presidente del club francese, l'emiro Nasser Al-Khelaifi. Il Paris Saint-Germain, comunque, dovrebbe rinunciare ad una delle sue stelle in estate. Neymar continua ad essere nella lista dei desideri del Barcellona, che sta cercando da tempo di farlo tornare in Catalogna.

Ronaldo potrebbe così essere l'erede del campione brasiliano del Paris Saint-Germain.

Il Paris Saint-Germain sogna Cristiano Ronaldo

Il campione portoghese, stando alle congetture del quotidiano spagnolo, potrebbe ereditare anche la maglia di Neymar, la numero 10, lasciando il 7 a Kylian Mbappé, che coronerebbe il suo grande sogno da bambino, ovvero quello di giocare insieme al suo idolo, Cristiano Ronaldo.

A lasciare Parigi nella prossima sessione di calciomercato estiva potrebbe essere però proprio Mbappé, sul quale è fortissimo l'interesse del Real Madrid. Il club spagnolo sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra super pur di garantirsi le sue prestazioni. In questo caso, Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare a Parigi ereditando la maglia numero 7 del fenomeno francese. Questa ipotesi non esclude dunque l'addio del portoghese alla Juventus, sia nel caso di vittoria della Champions League che in caso di eliminazione.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

La Juve punta a Chiesa

Intanto, la Juventus continua a monitorare alcuni dei giovani più talentuosi del calcio italiano, tra cui Federico Chiesa. Nel match contro i bianconeri il figlio di Enrico è stato uno dei migliori in campo e potrebbe essere uno dei prossimi acquisti di Fabio Paratici nella prossima sessione di calciomercato estivo. La Fiorentina, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello, che viene valutato almeno sessanta milioni di euro. Prima di un'eventuale cessione, inoltre, Federico Chiesa potrebbe rinnovare il suo contratto con il club viola, contratto che attualmente scade nel 2022.