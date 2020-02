Undicesima vittoria consecutiva per il Milan U19 in campionato, che batte al "Vismara" il Cittadella 7-3 grazie alle marcature di Capanni, Olzer, Tonin e Colombo, quest'ultimo autore di una tripletta.

Il Milan ottiene così una vittoria fondamentale per la classifica, consolidandosi capolista con 41 punti, in vista anche della trasferta contro i pari età della Cremonese, in programma la settimana prossima.

Primo tempo combattuto a colpi di gol

Dopo 16' di dominio rossonero, al 17' il Cittadella è passato in vantaggio con Niccolò Varotto, il quale, servito da Vranovci, ha battuto Jungdal con un colpo di testa.

Per pareggiare i conti, il Milan ha impiegato dieci minuti: rasoterra di Tonin e tocco di Luan Capanni che non ha sbagliato a porta vuota.

3 minuti e i ragazzi allenati da Federico Giunti hanno ribaltato il tutto. Giacomo Olzer ha sfruttato ottimamente un errore difensivo del Cittadella e ha battuto il portiere ospite Plechero.

L'entusiasmo rossonero però si è fermato dopo la prima mezz'ora di gioco, quando Diallo ha riportato il punteggio in parità. Partito sul filo del fuorigioco, la punta ha freddato l'estremo difensore rossonero.

A 180'' dal termine del primo tempo, l'arbitro Frascaro, che ha sostituito Petrella, ha concesso un calcio di rigore ai meneghini per un fallo di Munaretto su Tonin e dal dischetto ha segnato nuovamente Olzer, siglando la sua doppietta personale.

Nel finale dei primi 45' c'è stata un tentativo di Saggionetto che, a tu per tu con Jungdal, ha spedito la sfera di poco a lato della porta avversaria.

Secondo tempo, parte la goleada milanista, show di Colombo

Nella ripresa la formazione rossonera ha preso in mano il campo del "Vismara", col Cittadella che è scomparsa tatticamente e tecnicamente. Al 46' è entrato Lorenzo Colombo al posto di Capanni, cambio che si rivelerà determinante nel corso dei secondi 45'. Al 56' proprio il neo-entrato ha realizzato di testa la rete del 4-2.

4' e Riccardo Tonin ha siglato il gol della manita, conclusione mancina spedita sul secondo palo a portiere battuto.

Sono passati altri minuti e i padroni di casa hanno fatto il sesto gol, ancora con Colombo. Altro rientro e mancino sul sette.

Nel finale un gol di testa per parte, prima con il 17enne di Vimercate, che ha messo a segno la sua tripletta personale, poi con Andrea Tomasi, colpo di testa nato da un corner.

Milan-Cittadella 7-3: il tabellino

Milan - 4-3-1-2: Jungdal; Barazzetta, Merletti, Michelis, Oddi; Mionić, Torrasi, Sala; Olzer; Tonin, Luan Capanni. Allenatore: Federico Giunti.

Cittadella - 4-4-2: Plechero; Munaretto, Varotto, Dall'Agnol, Zanella; Pezzuti, Vranovci, Rossi, Saggionetto; Baggio, Diallo.

Allenatore: Maurizio Rossi.

Marcatori: Capanni (27'), Olzer (30' - 43'), Colombo (56' - 64' - 90') e Tonin (60'), Varotto (17'), Diallo (33'), Tomasi (92'). Ammoniti: Zanella e Dall'Agnol.