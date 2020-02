Il weekend vedrà disputarsi la 24ª giornata del campionato di Serie A. Ci attenderanno nuove sfide, con diversi big match nella zona alta della classifica. Il prossimo turno sarà particolarmente interessante e potrebbe vedere nuovi colpi di scena come accaduto nello scorso fine settimana.

Ad aprire le danze sarà la partita Lecce-Spal sabato 15 febbraio 2020 alle ore 15:00. La partita, che verrà trasmessa in diretta tv su Sky, coinvolgerà due squadre in lotta per non retrocedere.

La guarderà con occhio di riguardo il Genoa, impegnato poi alle ore 18:00 sul campo del Bologna (Sky).

Si concluderà il sabato con Atalanta-Roma alle ore 20:45. La partita serale, che chiuderà il programma degli anticipi, verrà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Serie A, chiuderà il posticipo Milan-Torino lunedì sera

Il programma della 24ª giornata del campionato di Serie A proseguirà alle ore 12:30 di domenica 16 febbraio 2020 con Udinese-Hellas Verona (DAZN).

Si giocheranno poi tre partite alle ore 15:00. La Juventus, che non occupa più la vetta della classifica in solitaria, ospiterà il Brescia (Sky).

Tra le mura amiche non ha mai perso nei 22 precedenti disputati. Il bilancio è di 17 vittorie e 5 pareggi. L’ultimo incrocio risale alla stagione 2010/11 e finì 2-1 a favore dei bianconeri. Krasić portò in vantaggio i padroni di casa, che furono poi raggiunti da Éder. Ci pensò ADel Piero a riportare avanti i suoi. L’ex attaccante bianconero è il giocatore ad aver segnato il maggior numero nelle sfide contro il Brescia: 7.

L’ultimo pareggio degli ospiti risale alla stagione 2000/01 e finì 1-1. Segnarono Gianluca Zambrotta e Roberto Baggio.

Il pomeriggio calcistico proporrà anche Sampdoria-Fiorentina (Sky) e Sassuolo-Parma (DAZN).

Si proseguirà alle ore 18:00 con la sfida tra Cagliari e Napoli, che si potrà vedere in diretta tv su Sky, mentre il big match tra Lazio e Inter verrà giocato alle ore 20.45 (Sky). In palio ci saranno punti importanti, perciò assisteremo certamente ad una partita spettacolare.

Una volta archiviata questa sfida, si concluderà lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 20:45 con l’incontro tra Milan e Torino. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in rimonta nell’ultimo turno. I rossoneri vorranno presto dimenticare la delusione del derby, riprendendo la corsa verso l’Europa. I precedenti sorridono ai padroni di casa, che in 73 partite disputate hanno un bilancio di 42 vittorie, 20 pareggi e 11 sconfitte. La scorsa stagione finì 0-0, così come quella precedente. L’ultimo successo del Milan in Serie A risale alla stagione 2016/17, quando s’impose per 3-2.

A segno Bacca (tripletta) per i padroni di casa, Belotti e Baselli per gli ospiti. I granata non vincono a San Siro dalla stagione 1984/85. In quell’occasione finì 0-1 con rete di Schachner. Il Milan, che quest’anno ha eliminato il Torino in Coppa Italia ai supplementari, non avrà vita facile, contro una squadra in crisi di risultati, ma desiderosa di lasciarsi alle spalle il brutto periodo.