La dirigenza interista prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi utili per la prossima stagione. La crescita della squadra in questa stagione è stata evidente, i rinforzi arrivati a gennaio hanno dato importanti alternative ai titolari. La rosa, però, ha bisogno di un ulteriore salto di qualità: come scrive 'Tuttosport', il tecnico Antonio Conte avrebbe fatto un nome per la fascia sinistra. Si tratta del terzino sinistro del Chelsea Marcos Alonso, allenato da Conte nella sua esperienza inglese nella società londinese.

L'ex Fiorentina sarebbe l'esterno ideale per il 3-5-2 per il tecnico pugliese, in quanto garantirebbe quell'apporto offensivo che cerca dagli esterni. L'eventuale arrivo dello spagnolo sarebbe facilitato dal possibile acquisto da parte del Chelsea di Alex Telles.

Inter, Marcos Alonso sarebbe la prima scelta di Conte

Secondo il noto giornale sportivo torinese, il giocatore chiesto da Antonio Conte per la fascia sinistra è Marcos Alonso del Chelsea. La prossima stagione l'Inter potrebbe decidere di investire sulle corsie esterne per incrementare il livello qualitativo della rosa, in particolar modo su quella sinistra dove Asamoah e Biraghi non stanno dando ampie garanzie tecniche e fisiche.

L'acquisto a gennaio di Ashley Young dal Manchester United è stato molto importante per ovviare a questa problematica, ma l'Inter cerca un giocatore più giovane che possa contendersi eventualmente il posto con l'inglese.

Inter, arrivo di Alonso favorito da acquisto di Alex Telles da parte del Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea potrebbe acquistare il terzino sinistro del Porto Alex Telles, l'eventuale arrivo del brasiliano a Londra faciliterebbe la cessione di Marcos Alonso.

Si parla però di una valutazione importante per l'ex Fiorentina, circa 40 milioni di euro. Non è escluso però che l'Inter possa riuscire a diminuire le pretese del Chelsea. Di certo molto dipenderà dalla volontà del giocatore, se deciderà di rimanere in Inghilterra oppure di provare una nuova avventura professionale e quindi un nuovo progetto sportivo.

Da valutare anche la situazione di Emerson Palmieri

Da valutare anche la situazione di Emerson Palmieri che, proprio come Alonso, non è più considerato titolare nel Chelsea. Anche l'italo-brasiliano interessa all'Inter, ma sull'ex Roma ci sarebbe la concorrenza della Juventus. Come è noto Maurizio Sarri stima molto il nazionale italiano che ha già allenato nella sua precedente esperienza da tecnico del Chelsea. Non è quindi escluso che la società inglese possa decidere di cedere entrambi gli esterni.