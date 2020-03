Con il campionato costretto alla pausa forzata a causa dell'emergenza coronavirus, continuano ad accavallarsi i rumors di Calciomercato in casa Juventus. Tutti i club di Serie A stiano approfittando di questo periodo per iniziare a pianificare il loro futuro. Non si sa se questa stagione sarà portata a termine e quando, ma in ogni caso ci sarà un nuovo torneo da cominciare ad agosto e nessuno vuole farsi trovare impreparato. La Juve farà qualche innesto in tutti i reparti, sia per regalare nuove alternative a Sarri, sia per ringiovanire un po' il suo organico.

Ecco tutte le voci degli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus: nome nuovo tra i terzini

La Juventus nel prossimo calciomercato farà degli innesti sulle corsie laterali. Senza dubbio arriverà una pedina a sinistra, un terzino che possa alternarsi con Alex Sandro e che abbia grande qualità di palleggio e di spinta. I rumors degli ultimi giorni confermano l'interesse dei bianconeri per Alaba e Marcelo, con il brasiliano che a Torino ritroverebbe l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Rimane anche in piedi l'ipotesi Emerson Palmieri, giocatore del Chelsea che piace molto a mister Sarri, che del resto lo aveva voluto con sé durante la sua esperienza in Premier League.Per quanto riguarda la fascia destra, come riporta Sportmediaset, la Juventus sta seguendo con particolare attenzione Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid che lo aveva mandato in Germania in prestito nel 2018.

Il suo rendimento è stato super e a giugno ritornerà in Spagna. Ma il Real Madrid potrebbe decidere di cederlo.

Più semplice il ritorno di Pogba in bianconero?

Il sogno a centrocampo della Juventus rimane Paul Pogba. Il mediano francese del Manchester United potrebbe cambiare aria in estate, ma finora il club inglese non ha mollato sul prezzo. Tuttavia la situazione potrebbe cambiare in estate visto che, a quanto pare, le valutazioni dei calciatori potrebbero subire dei ridimensionamenti.

La Juventus allora potrebbe fare l'offerta giusta, vale a dire 35 milioni di euro. Il club bianconero spera nel ritorno del francese per dare maggiore qualità alla linea mediana. Un reparto nel quale ci saranno dei cambiamenti con Khedira e Pjanic che potrebbero cambiare aria e lasciare spazio anche all'arrivo del baby fenomeno Tonali del Brescia. La Juventus infatti rimane in piena corsa per il talentuoso mediano già nel giro della Nazionale.

Oltre a una cospicua somma di denaro sarebbe pronta a mettere sul piatto ben tre contropartite tecniche: Idrissa Tourè, Simone Muratore e Hans Nicolussi Caviglia.