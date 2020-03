L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri, vista la sosta forzata del campionato italiano, stanno approntando le proprie strategie per rinforzare al meglio la rosa a disposizione dell'allenatore Antonio Conte. L'obiettivo per la prossima stagione è quello di essere competitivi per il titolo in Italia, mentre in Europa si punterà a superare la fase a gironi di Champions League.

Uno dei reparti che sembra destinato a subire profonde modifiche è il centrocampo, allo scopo di migliorarne il tasso tecnico.

In questa fase, si starebbe cercando di puntare su giovani talenti italiani e, di conseguenza, nel mirino dei nerazzurri sarebbe finito Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Il sì di Conte

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte avrebbe indicato ai propri dirigenti gli elementi su cui puntare nella prossima sessione di calciomercato per rinforzare la squadra. Tra i primi della lista ci sarebbe Gaetano Castrovilli. Il Gruppo Suning in questi anni ha ampiamente dimostrato di non disdegnare affatto le giovani promesse soprattutto italiane, e non a caso la scorsa estate sono stati acquistati Stefano Sensi e Nicolò Barella.

Tornando a Castrovilli, è esploso proprio quest'anno con la maglia della Fiorentina, grazie soprattutto al tecnico Vincenzo Montella che ha creduto in lui fin dalla prima giornata del campionato 2019/2020. Da quel momento, il centrocampista pugliese si è conquistato subito una maglia da titolare, totalizzando 24 presenze al suo primo anno in Serie A, mettendo a segno tre reti e collezionando due assist.

Il giocatore, inoltre, non solo ha dimostrato di aver talento, ma anche di essere dotato di buona personalità, non sentendo su di sé la pressione dei big-match. Qualora la Fiorentina non dovesse disputare l'Europa League l'anno prossimo, il club di Rocco Commisso potrebbe anche decidere di aprire alla cessione del suo gioiello.

Inter: Dalbert potrebbe essere inserito nell'operazione Castrovilli

L'Inter sarebbe disposta a fare uno sforzo importante per accontentare il proprio tecnico e regalargli Gaetano Castrovilli.

I rapporti con la Fiorentina sono ottimi e questo potrebbe facilitare il buon esito della trattativa. Il classe 1997 ha una valutazione importante, intorno ai 40 milioni di euro. Inoltre, ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventus.

I nerazzurri potrebbero giocarsi anche la carta Dalbert Henrique, attualmente in prestito proprio ai toscani e valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il laterale brasiliano, di recente, avrebbe manifestato la volontà di restare a Firenze dove ha trovato continuità e una maglia da titolare, a differenza di quanto accaduto a Milano.