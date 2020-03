La decisione della FIGC di sospendere il campionato italiano fino al 3 aprile non ha scalfito la felicità dei sostenitori bianconeri. Gran parte di loro, dopo la vittoria della Juventus contro l'Inter, si è riversata sui social festeggiando il ritrovato primato della propria squadra in Serie A. Successo arrivato grazie ai gol del centrocampista gallese Aaron Ramsey e della punta argentina Paulo Dybala.

La vittoria è stata celebrata su Twitter anche dal rampollo della famiglia Agnelli, Lapo Elkann. Quest'ultimo, in un tweet sul social network, ha lanciato una frecciatina pesante all'Inter, in particolar modo ai suoi dirigenti.

L'imprenditore ha scritto "C’è chi parla fuori e chi vince sul campo".

Lapo Elkann stuzzica i dirigenti interisti

Chiaro ed evidente il riferimento di Elkann alle polemiche degli ultimi giorni riguardanti lo slittamento di Juventus-Inter. Come è noto, i dirigenti interisti si erano lamentati con la Lega di Serie A per il rinvio del 'Derby d'Italia', inizialmente previsto per il 1° marzo e poi disputato sette giorni dopo. La decisione di giocare a porte chiuse da parte della Lega è stata poi accolta favorevolmente dall'Inter che, però, non è riuscita a sfruttare tale vantaggio all''Allianz Stadium'.

Sempre nello stesso post su Twitter Lapo Elkann ha fatto riferimento a suo nonno, l'Avvocato Agnelli, che diceva spesso "Che vinca la Juve o che vinca la migliore? Sono fortunato, spesso le cose coincidono". Evidente il riferimento di Elkann al fatto che la Juventus ha dimostrato di essere più forte dell'Inter, come spesso è successo negli ultimi anni.

Vittoria importante quella della Juventus che, dopo il successo in campionato, è pronta ad affrontare la Champions League.

Martedì 17 marzo arriverà all'Allianz di Torino il Lione: con ogni probabilità si giocherà a porte chiuse.

La Juventus in Champions League

Maurizio Sarri spera di ritrovare una Juventus decisa e motivata anche in Champions League. Martedì 17 marzo ci sarà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partita fondamentale per il passaggio del turno. L'andata è finita 1 a 0 per il Lione, una sconfitta dovuta soprattutto alla brutta prestazione disputata dagli uomini di Maurizio Sarri.

Nonostante l'emergenza virus, le coppe europee non hanno subito variazioni di sorta anche se alcune partite si disputeranno a porte chiuse. Ad esempio l'Atalanta stasera giocherà a Valencia senza pubblico, stessa situazione riguarderà anche alcune partite di Europa League. L'Inter giovedì 12 marzo giocherà a porte chiuse il suo ottavo di finale contro il Getafe, con Conte che proverà a riscattare la sconfitta subita contro la Juventus in campionato.