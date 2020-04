Arrivano notizie davvero molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato dell'Inter. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Lionel Messi, certamente uno dei calciatori più chiacchierati in questo periodo. Dall'Argentina, infatti, stanno circolando delle voci che accostano il campione del Barcellona all'Inter. Dopo le dichiarazioni di Moratti, ad alimentare i sogni della tifoseria nerazzurra è l'emittente televisiva TNT Sports. Quest'ultima ha rivelato che il fuoriclasse sudamericano avrebbe intenzione di lasciare il Barcellona nella prossima sessione di calciomercato estivo.

L'emittente argentina ha inoltre aggiunto che l'Inter avrebbe già iniziato la trattativa con il Barcellona per cercare di portare Lionel Messi a Milano. Sul canale sportivo sudamericano a parlare è stato il giornalista Castilla, che ha confermato le parole di Moratti, confermando che la trattativa esiste e che sarà poi lo stesso Messi a decidere il suo futuro.

Mercato Inter, dall'Argentina voci sul possibile arrivo a Milano di Lionel Messi

Sempre stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, Suning starebbe cercando a tutti i costi di portare a Milano uno dei migliori (forse il migliore) giocatori della storia del calcio.

Lionel Messi ha vissuto un'intera carriera al Barcellona, ma ora potrebbe essere tentato di proseguirla altrove, magari proprio in Italia, dove ritroverebbe il rivale di una vita, Cristiano Ronaldo. Moratti aveva dichiarato che Messi non sarebbe un sogno proibito per l'Inter in questo momento. In ogni, caso, l'Inter dovrebbe fare uno sforzo economico non indifferente per garantirsi le prestazioni del fuoriclasse argentino, che ha un ingaggio elevatissimo.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Inter, Lautaro Martinez sempre nel mirino del Barcellona

Il Barcellona, invece, segue da tempo Lautaro Martinez; il giocatore argentino piacerebbe moltissimo alla dirigenza del club catalano, che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni. Occorre comunque ricordare che il Barcellona ha messo nel mirino anche Neymar.

La dirigenza della società spagnola starebbe lavorando per concretizzare il suo ritorno. L'obiettivo principale, però, sarebbe un attaccante che abbia caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Luis Suarez ed in questo senso Lautaro sarebbe preferibile al brasiliano, che guadagna ben trentasei milioni di euro l'anno. La clausola rescissoria dell'attaccante nerazzurro, in ogni caso, è di centoundici milioni di euro.