Il Calciomercato estivo potrebbe regalare importante trattative. Una delle società più attive potrebbe essere proprio l'Inter, che dovrà necessariamente pensare anche alle cessioni: infatti sono tanti i giocatori che attualmente ha in prestito in altre società. Uno di questi è il centrocampista croato Ivan Perisic, attualmente al Bayern Monaco. Ci sono poi anche le situazioni Nainggolan e Dalbert da affrontare. Il centrocampista belga attualmente è in prestito con diritto di riscatto al Cagliari per un totale di 20 milioni di euro.

Il terzino brasiliano invece si trova alla Fiorentina e quest'ultima è soddisfatta del suo rendimento. Probabile quindi un riscatto. Diverso invece il discorso per Radja Nainggolan, che difficilmente sarà riscattato dal Cagliari per motivi di ingaggio. Come scrive il noto giornale 'La Nazione', il centrocampista belga potrebbe essere offerto alla Fiorentina. Il direttore sportivo della società toscana Daniele Pradé avrebbe voluto portare l'ex Roma alla Fiorentina già la scorsa stagione. L'idea dell'Inter sarebbe quella di offrire il giocatore in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni di euro.

Inter, Nainggolan potrebbe trasferirsi alla Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Cagliari non dovrebbe riscattare Nainggolan per motivi economici. Come è noto il centrocampista belga guadagna 4 milioni di euro, troppi per la società di Giulini. L'Inter vorrebbe offrire il giocatore alla Fiorentina, forte dell'interesse e della stima del direttore sportivo toscano Pradé. Una trattativa, qualora dovesse concretizzarsi, che è slegata rispetto a quella che potrebbe portare Chiesa all'Inter.

Di recente il leader politico di Italia Viva, noto tifoso viola, avrebbe avanzato l'ipotesi di un possibile trasferimento del nazionale italiano a Milano. Non è mancata la smentita di Commisso, che ha invitato il senatore ad occuparsi di politica e non di calcio. Resta però evidente l'interesse dell'Inter nei confronti di Federico Chiesa. Di certo le carte Dalbert e Nainggolan potrebbero essere utili per allentare la resistenza della proprietà toscana nel cedere il centrocampista offensivo.

Il mercato dell'Inter

L'Inter lavora a possibili inserimenti in difesa e a centrocampo. Sembra sul piede di partenza il centrale Godin, che potrebbe essere sostituito dal difensore del Tottenham Jan Vertonghen. Il belga è in scadenza di contratto a giugno 2020 e sarebbe sponsorizzato anche dal suo connazionale Lukaku. Probabile un ulteriore investimento nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo: piace il terzino del Chelsea Marcos Alonso. Si cerca anche un vice Lukaku: potrebbe arrivare a parametro zero la punta francese del Chelsea Olivier Giroud.