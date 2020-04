Uno dei nomi che caratterizzeranno la prossima sessione di calciomercato dei nerazzurri è quello di Marash Kumbulla dell'Hellas Verona. E' ormai risaputo l'interesse nei suoi confronti da parte dell'Inter, che già nella scorsa sessione di mercato invernale aveva provato a strapparlo al Napoli. Il giocatore albanese ha 20 anni e potrebbe risultare utile per la difesa nerazzurra poiché è in grado di ricoprire tutti i ruoli in uno schieramento a tre - quello tanto caro al tecnico Antonio Conte - anche se rende al meglio come centrale.

Marotta prova l'affondo per Kumbulla

Marash Kumbulla, difensore del Verona, sarebbe dunque l’obiettivo principale per rinforzare la difesa nerazzurra. L'Inter ha avviato i primi contatti con i gialloblù già a gennaio, forti del legame instaurato con le operazioni Dimarco e Salcedo. Proprio questi ultimi due potrebbero risultare contropartite utili per chiudere un affare che va formalizzato in fretta per bruciare la concorrenza del Napoli: l'Hellas chiede tanto, 25 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe anche salire: "L’Inter, attenta, non ha mai smesso di dialogare con le parti - contatti anche recentemente - e adesso sembra avere strada libera, a meno di offerte economiche superiori provenienti dall'estero.

Il Verona, che ha cresciuto e creduto nel difensore sin dagli inizi della sua carriera, chiede circa 30 milioni per far partire il giovane albanese, ma si può trattare. L’Inter studia la strategia giusta ma un piano in testa ce l’ha già: avere Kumbulla nella difesa del futuro" ha dichiarato riguardo alla trattativa Gianluca Di Marzio sul suo noto blog di informazione sportiva.

Inter, per la difesa c'è anche Diego Carlos del Siviglia

Non solo Kumbulla, secondo quanto riportato da Tmw, l’Inter avrebbe infatti messo gli occhi anche su un'altro difensore: Diego Carlos del Siviglia. Il brasiliano classe '93 ed ex Nantes è finito a suon di ottime prestazioni nel mirino di mister Antonio Conte in persona, alla ricerca di rinforzi in vista della possibile partenza di Milan Skriniar o Diego Godin durante la prossima estate.

La trattativa per portare il giovane centrale in nerazzurro però sarebbe tutt'altro che semplice per ben due motivi. In primis, Diego Carlos ha una clausola rescissoria di ben 70 milioni di euro, in secondo luogo la concorrenza dato che piace anche a Liverpool e Barcellona. Klopp in particolare, come riporta l’Express, avrebbe chiesto il centrale brasiliano per affiancarlo a Van Dijk.