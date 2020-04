L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero essere molto attivi sia sul fronte entrate che su quello relativo alle uscite. Per quanto riguarda le cessioni, inoltre, ci sono molti discorsi in sospeso che potrebbero portare un cospicuo tesoretto da poter poi investire per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro ha indicato ai propri dirigenti come muoversi per cercare di fare il salto di qualità ed essere ulteriormente competitivi sia in Italia che in Europa, dove si punterà almeno al passaggio dei gironi di Champions League.

Il tesoretto dell'Inter

L'Inter potrebbe ricavare un tesoretto importante dalle cessioni in modo da avere una posizione di forza sugli obiettivi che si hanno per rinforzare la propria rosa. Il giocatore che potrebbe portare nelle casse nerazzurre la cifra più cospicua è Mauro Icardi. Il centravanti argentino, infatti, potrebbe essere riscattato dal Paris Saint Germain per settanta milioni di euro. Una cifra che potrebbe anche salire ad ottantacinque milioni di euro qualora poi i francesi dovessero cederlo ad un club italiano, con la Juventus sempre sulle sue tracce.

Un altro giocatore che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo è Ivan Perisic, che il Bayern Monaco sembrerebbe intenzionato a riscattare per venti milioni di euro. Occhio anche a Joao Mario: il centrocampista portoghese ha convinto a Mosca in questa stagione e per questo motivo la Lokomotiv potrebbe esercitare il diritto di riscatto, fissato a diciotto milioni di euro. Stessa cifra che potrebbe arrivare dal Genoa, che dovrà riscattare Andrea Pinamonti essendoci l'obbligo.

Sarà poi da vedere se il club meneghino deciderà di esercitare il diritto di recompra, fissato a diciannove milioni. Una cifra importante nelle casse dell'Inter potrebbe portarla anche Valentino Lazaro, in prestito con diritto di riscatto fissato a poco più di 23 milioni di euro al Newcastle. Il cambio di proprietà dei Magpies potrebbe facilitare l'affare.

Due colpi in entrata in casa Inter

Altre due cessioni potrebbero essere fondamentali per un grande colpo in entrata.

Si tratta di Radja Nainggolan e Dalbert Henrique, che potrebbero essere valutati complessivamente oltre trenta milioni di euro ed essere inseriti nella trattativa per arrivare a Federico Chiesa. Alla Fiorentina verrebbe girata anche una cifra cash da trenta milioni per un affare complessivo importante, da sessanta milioni di euro.

Il progetto di Suning è sempre stato quello di puntare su talenti emergenti, possibilmente italiani. Per questo motivo, l'Inter sarebbe in pole position anche per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia ha una valutazione intorno ai quaranta milioni di euro e il suo acquisto verrebbe ampiamente finanziato dalle cessioni dei giocatori attualmente in prestito.