Il futuro di Leon Goretzka torna improvvisamente al centro delle voci di calciomercato europeo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il rapporto tra il centrocampista tedesco e il Bayern Monaco sarebbe ormai ai titoli di coda. Il contratto del classe ’95 è in scadenza al termine della stagione e, al momento, non si registrano segnali concreti di un rinnovo. Una situazione che apre scenari interessanti anche in Serie A, dove diversi club osservano con attenzione l’evolversi della vicenda, pronti a cogliere un’eventuale occasione a parametro zero.

Juventus alla finestra, ma la concorrenza è agguerrita

Tra le società maggiormente interessate a Goretzka ci sarebbe la Juventus, che valuta con attenzione profili di grande esperienza internazionale in grado di alzare il livello della rosa senza costi di cartellino. L’idea di un trasferimento a parametro zero stuzzica la dirigenza bianconera, consapevole però di dover affrontare una concorrenza tutt’altro che semplice. Club di Premier League e Liga avrebbero già manifestato il proprio interesse, attratti dal profilo completo del centrocampista tedesco. Attenzione anche al Milan: i rossoneri, stando a quanto riferito da Konur, avrebbero avuto dei contatti esplorativi con il Bayern Monaco. Tuttavia, le elevate richieste salariali del giocatore rappresenterebbero un ostacolo non indifferente per il club di via Aldo Rossi.

In passato anche il Napoli aveva provato a inserirsi, soprattutto ai tempi dell’arrivo di Antonio Conte, ma la linea di cautela finanziaria adottata dalla società partenopea avrebbe di fatto congelato l’operazione.

Fisico, tecnica e leadership: chi è Leon Goretzka

Dal punto di vista tecnico e fisico, Leon Goretzka rappresenta un centrocampista completo. Alto, potente e dotato di grande resistenza, il tedesco abbina una struttura fisica imponente a una sorprendente qualità palla al piede. È capace di agire sia da mezzala box-to-box sia da interno più offensivo, garantendo inserimenti continui e un buon contributo in zona gol. La sua intelligenza tattica gli consente di leggere bene le fasi della partita, mentre l’esperienza maturata in Champions League e con la nazionale tedesca lo rende un profilo di leadership, abituato a gestire la pressione dei grandi palcoscenici. Qualità che spiegano perché, nonostante l’età non più giovanissima, Goretzka resti uno dei nomi più ambiti in vista della prossima estate.