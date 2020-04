La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per capire quando ripartirà la stagione calcistica. Infatti, in questo momento, la società non sta pensando più di tanto al mercato anche se qualche ragionamento futuro inevitabilmente viene fatto. Ogni ipotesi, però, è prematura perchè manca gran parte della stagione e le somme verranno tirare solo quando il campionato terminerà. Questa mattina, però, Tuttosport ha provato a stilare le liste dei giocatori che potranno restare e di quelli che potranno partire, anche se le percentuali sono ovviamente ipotetiche, proprio perché mancano ancora molte partite e dunque le cose possono ancora cambiare.

Al momento i giocatori certi di rimanere al 100% sono Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Carlo Pinsoglio, Matthijs De Ligt, Rodrigo Bentancur e Merih Demiral.

Tanti giocatori della Juventus verso la riconferma

La Juventus, ad oggi, non sta pensando completamente al mercato anche perché prima c'è da concludere la stagione sportiva. Infatti, ad ora ancora non è possibile tracciare un bilancio definitivo visto che mancano ancora moltissime partite. Di certo, però, Sarri e Paratici non hanno dubbi sulla conferma di giocatori come Ronaldo, Chiellini, Bentancur e De Ligt, Buffon, Demiral e Pinsoglio.

Anche Leonardo Bonucci è uno dei giocatori che resteranno a Torino e per lui la percentuale di permanenza è del 99%. Per gli altri calciatori, invece, servirà ancora un po' di tempo per capire se si guadagneranno la conferma oppure no. Al momento, ad esempio ci sono giocatori come Szczesny e Danilo che hanno circa l'80% di possibilità di rimanere alla Juventus ma si sa che il mercato è imprevedibile e può sempre riservare delle sorprese.

Un discorso simile può valere per Dybala che al 70% dovrebbe restare, ma chissà che non possa arrivare una grande offerta che possa far vacillare le sue certezze. Anche se va detto che la Juventus è intenzionata a prolungare il contratto dell'argentino e dunque la sua percentuale di permanenza in bianconero potrebbe alzarsi nel giro di poco tempo.

La Juventus valuterà i calciatori che fino ad ora hanno reso di meno

Quando ci sarà la ripresa del campionato molti giocatori della Juventus saranno sotto esame. Infatti, chi fino ad ora ha reso di meno dovrà cercare di dare il meglio in questo finale di stagione per guadagnarsi una riconferma. Tra i giocatori in bilico ci sarebbe anche Federico Bernardeschi che ha circa il 60% di possibilità di restare. Chiaramente se nel finale di stagione il numero 33 juventino dovesse dare un contributo importante questa percentuale potrebbe alzarsi. Anche perché Bernardeschi fa parte del gruppo degli italiani e la Juventus vuole avere in rosa uno zoccolo duro di giocatori nostrani.

Dunque, questo sarebbe un aspetto che potrebbe giocare a favore del numero 33 juventino. Poi, invece, c'è un gruppo di calciatori che ha una percentuale ben più bassa di permanenza e si tratta dei vari Rugani, Khedira, Higuain, Pjanic, Matuidi e Douglas Costa. Le loro possibilità di restare alla Juventus sarebbero solo del 50%, ma anche per le loro le cose potrebbero cambiare. Infatti, se nel finale di stagione dovessero risultare decisivi, la loro percentuali di permanenza potrebbero cambiare. Dunque, le sorti di quasi tutti i bianconeri sono ancora tutte in divenire e Paratici farà le giuste valutazioni solo quando il campionato sarà finito.