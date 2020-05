Dopo numerosi calciatori di Serie A positivi al Covid19, il virus colpisce anche la massima divisone francese. Junior Sambia è il primo calciatore di Ligue 1 positivo al coronavirus, al momento è ricoverato in rianimazione. Sambia, 23 anni, jolly di centrocampo del Montpellier, è ricoverato da una settimana in ospedale nella città del sud della Francia e nei giorni scorsi è stato trasferito in rianimazione per l'aggravarsi delle sue condizioni. A confermare le informazioni diffuse dalla stampa locale, è stato proprio il club francese attraverso i propri canali social: 'A seguito di problemi digestivi e respiratori, uno dei nostri giocatori è stato ricoverato in ospedale a Montpellier per due giorni in un ambiente specializzato per beneficiare delle cure appropriate'.

Junior Sambia in coma indotto

Non migliorano le condizioni di salute Junior Sambia. Il calciatore ventitreenne del Montpellier sta giocando in ospedale la sua partita più difficile: positivo al Covid19, è in terapia intensiva a causa della gravità delle sue condizioni. Il centrocampista è stato trasferito in un altro ospedale e i medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico, come ha spiegato Frédéric Guerra, agente del giocatore.

'Le sue condizioni sono gravi ma stabili, la situazione resta difficile.

Junior ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, analoghi a quelli derivanti da una gastroenterite. La settimana scorsa è stato ricoverato in ospedale, poi c'è stato un rapido peggioramento a livello polmonare. Qualche giorno fa è stato trasferito in un'altra struttura dove hanno deciso di indurre il coma'.

Ligue 1: campionato finito

Tutto il mondo del calcio si stringe attorno a Junior Sambia.

Nel frattempo arriva la decisione del governo francese sul campionato: la stagione 2019/2020 della Ligue 1 non riprenderà più. Il Consiglio d'amministrazione della Lfp, la Ligue de Football Professionnel, ha votato ufficialmente la chiusura anticipata del campionato eleggendo il Paris-Saint-Germain campione della Ligue 1. La notizia sta scuotendo il calcio europeo, visto che la Ligue 1 è il primo dei top 5 campionati a chiudere in anticipo (secondo in Europa dopo quello olandese).

Paulo Dybala ancora positivo al Covid-19 dopo 40 giorni

Nel campionato italiano sono molti i calciatori che hanno contratto il virus, alcuni ancora positivi, come nel caso di Paulo Dybala. Sono passati circa 40 giorni da quando la Juventus comunicò il suo numero 10 era stato trovato positivo al Covid-19. Oggi insieme a Oriana Sabatini (compagna del calciatore) si attende quell'esito negativo che ancora non arriva, tuttavia Dybala è in via di guarigione dato che la carica virale si mostra in discesa. Così l’argentino, che è asintomatico e sta bene, al momento continua la sua quarantena a Torino.