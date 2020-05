La Juventus ed il Barcellona starebbero lavorando per cercare di chiudere l'affare che dovrebbe portare Miralem Pjanic alla corte di Quique Setien. Il club bianconero vorrebbe Arthur, ma il centrocampista brasiliano non vorrebbe lasciare la società catalana. L'ex giocatore del Gremio, infatti, è un vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che lo segue da tanto tempo. Il Barcellona preferirebbe girare alla Juventus altre contropartite tecniche, come per esempio Arturo Vidal o Todibo. La società bianconera, però, non sarebbe interessata a questi profili. Vidal, infatti, entusiasma i tifosi, ma non la dirigenza, che vorrebbe puntare su giocatori con caratteristiche diverse dal cileno.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, inoltre, il Barcellona avrebbe proposto un altro scambio alla Juventus.

Mercato Juventus, il Barcellona avrebbe chiesto de Ligt per Arthur

Il club catalano avrebbe proposto alla Juventus l'inserimento di de Ligt nella trattativa per Arhur, ma la i vertici del club bianconero avrebbe chiuso ad una possibile cessione del talentuoso difensore centrale olandese, arrivato a Torino nella scorsa sessione di Calciomercato estiva. L'ex Ajax è da tempo nei desideri del Barcellona, ma la Juventus ha intenzione di puntare su di lui per il futuro. L'asse Torino-Barcellona è comunque davvero molto caldo nelle ultime ore. De Sciglio è un profilo che piace moltissimo al club catalano, mentre la Juventus sta monitorando con grande attenzione Todibo, difensore centrale di proprietà del Barcellona, ma che al momento è in prestito allo Schalke 04.

La Juventus, inoltre, potrebbe inserire nelle trattative con la società blaugrana anche Daniele Rugani, giocatore che non sembra rientrare nei piani del tecnico Maurizio Sarri.

Juventus, possibile scambio con il Manchester United per Pogba

Intanto, la Juventus non molla Paul Pogba, primo obiettivo del direttore sportivo Fabio Paratici per rinforzare il centrocampo.

Il campione francese avrebbe già dato l'assenso per il suo ritorno a Torino, ma dovrebbe abbassarsi l'ingaggio, dal momento che in Inghilterra percepisce ben 14 milioni di euro. La Juventus, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, potrebbe mettere sul piatto tre contropartite tecniche: Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot e Douglas Costa.

Su quest'ultimo ci sarebbero anche Paris Saint-Germain e Manchester City. L'ex giocatore della Fiorentina, invece, preferirebbe proseguire la sua carriera in Spagna (è monitorato da tempo dal Barcellona) e non in Inghilterra. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato.