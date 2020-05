Il Calciomercato della Juventus sembrerebbe essere nel vivo, visti i tanti rumors che giornalmente riguardano la formazione bianconera. In attesa di capire cosa sarà di questo campionato di Serie A, è inevitabile che l'attenzione dei club si sia già spostata anche in avanti, alla prossima stagione. E dunque alle trattative di calciomercato, che quest'anno potrebbero non essere tantissime. Questo perché ci saranno pochi soldi da spendere. Ci si aspettano tanti scambi per sistemare le rose, ma qualche colpo ci sarà.

La Juventus ad esempio ne ha già messo a segno uno importantissimo, prelevando dal Parma il trequartista Kulusevski, uno dei giovani più interessanti del nostro campionato. Un rinforzo di spessore per mister Sarri che però si aspetta anche altre pedine.

Il sogno Pogba è complicato

Non sembrerebbero esserci dubbi sul fatto che il sogno della Juventus sarebbe quello di riportare a Torino Paul Pogba. Il centrocampista francese del resto nel suo ruolo è uno dei più forti al mondo, è capace da solo di fare la differenza con il suo talento ed è nel pieno della maturità calcistica.

Due sono però i problemi da superare. Il primo riguarda ovviamente le richieste del Manchester United. Gli inglesi pagarono Pogba più di cento milioni di euro alla Juventus e ora non hanno certo intenzione di svenderlo, nonostante il suo contratto con i Red Devils scada nel giugno 2021 e che dunque poi c'è il rischio concreto di perderlo a zero. Il secondo riguarda l'ingaggio del giocatore, che si aggira oggi attorno, compresi i bonus, ai 20 milioni di euro.

Una somma davvero molto alta, specie in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria mondiale ha svuotato le casse dei club, alle prese con i mancati introiti del periodo. Infine bisogna anche considerare la concorrenza. Pogba chiaramente piace a diversi club in giro per l'Europa, tra cui anche l'Inter, e dunque la concorrenza potrebbe essere davvero tanta.

Rinnovi in vista per i senatori

Nel frattempo però, continua a prendere forma anche la rosa per la prossima stagione.

È in arrivo il rinnovo contrattuale per due elementi molto importanti per la Juventus, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Vale a dire Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. Il primo non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo e nonostante i suoi 42 anni e vuole continuare a essere protagonista sul campo. Il difensore, recuperato dopo un grave infortunio, vuole continuare a essere un muro invalicabile per gli attaccanti avversari. A loro si aggiunge anche il rinnovo di Matuidi, pure lui destinato ad essere molto importante per la Juventus con la sua esperienza in mezzo al campo.

Rinnoverà anche Paulo Dybala, altra stella di una squadra che vuole restare la più forte in Italia.