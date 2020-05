L'Inter starebbe già valutando come rinforzarsi nella prossima sessione di Calciomercato, cercando di fare il salto di qualità puntando al titolo e al passaggio almeno della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri hanno tanti discorsi in sospeso e potrebbero ricavare una cifra importante dai giocatori attualmente in prestito e che porterebbero nelle casse un tesoretto superiore ai 100 milioni di euro. Il club meneghino ha tanti nomi sul taccuino e uno di questi sarebbe quello dell'esterno naturalizzato ivoriano del Sassuolo, Jeremie Boga, esploso definitivamente quest'anno con la maglia degli emiliani.

L'Inter e Conte pensano a Boga

Uno dei nomi che sarebbe stato accostato all'Inter è quello di Jeremie Boga. L'esterno si è messo in luce quest'anno con la maglia del Sassuolo, facendo la differenza e trascinando gli emiliani lontani dalla zona retrocessione. I numeri parlando da soli visto che, pur giocando non da prima punta, il classe 1997 ha messo a segno otto reti e collezionato quattro assist in ventiquattro presenze di campionato. Una delle sue qualità migliori è quella dell'uno contro uno, essendo in grado di saltare facilmente l'uomo.

Una caratteristica che è rara anche all'interno della rosa nerazzurra.

Il tecnico, Antonio Conte, starebbe studiando come utilizzare e valorizzare al meglio l'esterno del Sassuolo. L'allenatore salentino non vuole commettere l'errore fatto con Ivan Perisic e Matteo Politano. Entrambi, infatti, hanno dimostrato di non essere idonei al suo 3-5-2, venendo schierati sia come esterno di centrocampo, con compiti anche difensivi, sia come seconda punta.

Proprio per questo motivo, prima di fare un investimento importante, si vuol essere sicuri che Boga possa essere utile al modo di giocare della squadra nerazzurra, a meno che non si voglia cambiare modulo.

La richiesta del Sassuolo

I rapporti tra Sassuolo e Inter sono idilliaci, come dimostrano le operazioni che hanno visto l'approdo in nerazzurro di Stefano Sensi la scorsa estate e Matteo Politano e i rapporti extra campo esistenti tra il direttore sportivo degli emiliani, Giovanni Carnevali, e l'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta.

Per acquistarlo dalle giovanili del Chelsea, nell'estate del 2018, il Sassuolo ha investito poco più di tre milioni di euro. Ora la sua valutazione si aggira intorno ai venti milioni di euro e l'affare potrebbe andare in porto con la formula con il quale si è concretizzato il passaggio a Milano di Sensi e Politano, cioè in prestito con diritto di riscatto. Nell'affare potrebbe entrare anche una giovane contropartita tecnica della Primavera per abbassare l'esborso economico.