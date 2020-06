Il calcio italiano sembra avere gettato le basi per una pronta ripartenza dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia da coronavirus che ha interessato per alcuni mesi il territorio nazionale. Ad essere gettate nelle ultime giornate sono state le basi per l'attuazione del protocollo voluto dal Ministero dello Sport in accordo con la FIGC, una regolamentazione che ha fatto registrare anche il via libera dalla Comitato Tecnico Scientifico. La Serie A e la cadetteria potranno tornare ad emozionare i tifosi, anche se solamente in televisione, in pieno rispetto della tutela della salute di atleti e atleti e addetti ai lavori.

Di pari passo iniziano ad emergere alcune notizie legate al mercato estivo, in Serie B tra le squadre più interessate da "radiomercato" ci sarebbe il Crotone, secondo in classifica e in corsa per la promozione in massima serie.

Il Monza forte su Barberis

Con un contratto che andrà in scadenza al termine del mese di giugno 2020, il centrocampista del Crotone Andrea Barberis sembra essere diventato negli ultimi giorni un nome "caldo" per la campagna acquisti del Monza. La squadra di proprietà del presidente Silvio Berlusconi, con la supervisione dell'esperto Adriano Galliani avrebbe individuato proprio nel calciatore rossoblu un tassello per migliorare la squadra in vista della prossima stagione.

Con un primo posto in classifica in Serie C e una promozione che sembra essere ormai ad un passo il Monza avrebbe inserito il calciatore nella sua lista pensando - come riporta Monza-News - alla proposta di un contratto biennale.

Un veterano della squadra rossoblu

Per Andrea Barberis il legame con la società crotonese prosegue ormai con successo da cinque stagioni nel corso delle quali è riuscito ad imporsi nell'undici titolare, conquistando anche la promozione in Serie A con la squadra diretta da Ivan Juric.

Dopo due tornei di massima serie ad alti livelli il calciatore ha deciso di proseguire, sempre con il Crotone, la sua carriera in Serie B. Con il legame in scadenza il Crotone e Andrea Barberis dovranno valutare se proseguire con un rinnovo il rapporto o salutarsi definitivamente. Difficile ad oggi indicare quale sarà il futuro anche se la società calabrese nutre grande stima di uno dei protagonisti della sua recente storia sportiva.

Crotone, un caldo finale di stagione

In attesa di conoscere le fasce orarie delle prossime gare, il Crotone inizierà il suo "mini torneo" con il match casalingo contro il ChievoVerona che, per l'occasione, verrà disputato a causa dell'emergenza sanitaria all'interno di uno Stadio Comunale "Ezio Scida" privo del calore dei tifosi. Una situazione surreale in un finale di campionato dove i rossoblu concorrono per la conquista della seconda promozione in Serie A. Tra i titolari della squadra ci sarà sicuramente anche lo stesso Andrea Barberis che, in caso di promozione dovrà scegliere se proseguire con gli "squali" nel torneo superiore o accettare nuove offerte.