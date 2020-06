Merih Demiral è stato un degli acquisti più azzeccati della Juventus nell'estate del 2019. Il numero 28 juventino era riuscito a ritagliarsi un posto importante nello scacchiere di Sarri, ma il 12 gennaio scorso si è rotto il legamento crociato del ginocchio e questo infortunio ha fermato la sua ascesa. Adesso Demiral sta per tornare e presto potrà essere nuovamente a disposizione della Juventus. Il difensore juventino si è raccontato a Bleacher Report e, nel corso di questa chiacchierata, ha toccato diversi argomenti. Demiral, in modo particolare, ha spiegato che i suoi compagni di squadra non accettano le sconfitte: "Non accettano di perdere e tutti mi motivano.

Questo rende tutti più sicuri".

Parla Demiral

Merih Demiral, nei prossimi mesi, potrebbe essere una risorsa preziosa per Maurizio Sarri. Il difensore sta per lasciarsi alle spalle il brutto infortunio accusato a gennaio nel match contro la Roma: "Quando tornerò in campo? Molto presto". Il centrale turco potrebbe rientrare verso i primi di luglio e questo gli consentirebbe di giocare la Champions League: "Penso che sia la migliore competizione dopo i Mondiali e ci giocano i più forti". La competizione europea è il grande sogno della Juventus, ma per il momento i bianconeri sono concentrati solo sul campionato. Infatti, la Champions League riprenderà ad agosto e ci sarà il tempo per poter preparare nel migliore dei modi le gare europee.

Demiral ha spiegato che per rendere al meglio in Champions League sarà fondamentale curare ogni dettaglio.

Demiral elogia Dybala e CR7

Merih Demiral, fin da subito, ha avuto un ottimo rapporto con i suoi compagni di squadra. Il difensore turco è riuscito a instaurare dei legami molto forti all'interno dello spogliatoio della Juventus.

A tal proposito, Demiral ha svelato che ha un ottimo rapporto con Paulo Dybala: "Dal primo giorno è stato una buon amico per me. Andiamo molto d'accordo e ridiamo tanto, ci piace scherzare". Il numero 28 juventino ha anche spiegato che l'argentino è un giocatore fantastico. Inoltre, Demiral ha confidato che marcare Dybala in allenamento non è facile, ma questo gli dà una motivazione in più.

Il difensore turco, però, non ha parlato solo del numero 10 bianconero, ma ha voluto svelare anche alcuni aneddoti su Cristiano Ronaldo. CR7 è un perfezionista e lavora sempre per essere al top. Demiral, nel corso della sua chiacchierata, con Bleacher Report, ha confidato che dopo la gara tra la Juventus e l'Udinese, Cristiano Ronaldo si è fermato in campo per allenarsi: "Quando mi ha visto, mi ha chiesto di unirmi all'allenamento". Demiral ha anche aggiunto che allenandosi ogni giorno al fianco di CR7 ha capito che nel calcio di vuole tanta passione.