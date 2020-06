Si tratta di un momento difficile per quanto riguarda la Juventus. La squadra bianconera ha infatti perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli, giocando una brutta partita. Uno dei peggiori in cambio è stato certamente Cristiano Ronaldo: il campione portoghese è apparso fuori forma e non si è quasi mai reso pericoloso per gli avversari. Intanto, stanno sputando alcuni retroscena sul giocatore lusitano. Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Daily Express, Ronaldo sarebbe rimasto "devastato" dall'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Come scrive il giornale inglese, il fuoriclasse portoghese non avrebbe digerito la decisione di Andrea Agnelli di separarsi dal tecnico toscano, con il quale si sarebbe trovato molto bene.

Juventus, Cristiano Ronaldo non si troverebbe bene con Maurizio Sarri

Sempre stando a quanto riporta il Daily Express, Ronaldo avrebbe invece espresso grande insoddisfazione per quanto riguarda il suo rapporto con Maurizio Sarri. Il campione portoghese non si sarebbe ancora inserito nei meccanismi tattici dell'ex allenatore del Napoli, come dimostra anche il fatto che i risultati ancora non arrivano. Per il Daily Express, la Juventus vorrebbe puntare ancora su Maurizio Sarri per la prossima stagione, anche se tutto dipenderà dai risultati sia in campionato che in Europa. Per il tecnico della Juventus, comunque, i rapporti con Cristiano Ronaldo sarebbero buoni. Lo stesso Ronaldo avrebbe parlato con la squadra dopo la sconfitta contro il Napoli, cercando di caricare i suoi compagni in vista delle prossime sfide.

Mercato Juventus, si lavora per il reparto offensivo

Intanto, la dirigenza bianconera sta lavorando incessantemente per cercare di rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione di Calciomercato (che inizierà l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre). Gonzalo Higuain, che non ha buoni rapporti con i vertici della Juventus, potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione.

Il principale obiettivo del direttore sportivo Fabio Paratici sarebbe Mauro Icardi, ma il Paris Saint Germain non intenderebbe cedere il giocatore, appena riscattato dall'Inter (anche se nelle ultime settimane si è parlato di un possibile scambio con Miralem Pjanic). La Juventus potrebbe dunque decidere di puntare su Arkadiusz Milik.

Il Napoli, comunque, non vorrebbe fare sconti per il centravanti polacco, che viene valutato tra i 40 ed i 50 milioni di euro.