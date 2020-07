La Juventus dovrà investire a settembre almeno su una punta da affiancare a Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. La probabile partenza di Gonzalo Higuain (potrebbe ritornare al River Plate) starebbe portando la società bianconera a considerare un importante investimento nel settore avanzato, un centravanti in grado di integrarsi con gli altri compagni di settore. Secondo Sky Sport il probabile candidato al trasferimento a Torino sarebbe Arkadius Milik. La punta del Napoli non ha nascosto il suo gradimento ad un suo possibile approdo alla Juventus, rimane però evidente il problema valutazione del giocatore.

Il Napoli pretenderebbe circa 50 milioni di euro, proprio per questo la Juventus starebbe valutando delle contropartite tecniche da inserire per attutire l'esborso cash da presentare alla società campana. Secondo Sky Sport, sono tre i nomi che potrebbero essere inseriti nella trattativa: si tratta del terzino sinistro Luca Pellegrini, del difensore Cristian Romero e del centrocampista offensivo Federico Bernardeschi.

Juventus, Romero e Pellegrini le possibili carte per Milik

Secondo Sky Sport, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Milik, che sarebbe il preferito rispetto ad altri nomi importanti come quelli di Duvan Zapata, Raul Jimenez e Alexandre Lacazette. Una trattativa che però rimane complicata per le pretese economiche del Napoli, circa 50 milioni di euro.

Da lì l'idea della Juventus di inserire dei giocatori per diminuire il cash. Al Napoli piacciono Pellegrini, Romero e Bernardeschi, se però i primi due potrebbero essere propensi ad un passaggio alla società campana, il centrocampista offensivo sarebbe invece restio della soluzione Napoli. L'indiscrezione lanciata da Sky Sport in merito al possibile inserimento di Pellegrini nella trattativa Milik-Juventus cozza invece coi rumors che danno per certa la permanenza di Pellegrini a Torino come prima alternativa di Alex Sandro.

Il mercato dei terzini della Juventus

In questi giorni si è parlato molto anche di una possibile permanenza di Pellegrini alla Juventus come prima alternativa di Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro. I problemi riscontrati in questa stagione della Juventus sulla fascia mancina derivano proprio dall'assenza di un'alternativa di ruolo al brasiliano.

Spesso Sarri è stato costretto ad adattare De Sciglio o Danilo, nonostante siano terzini destri. Probabile quindi che dalla prossima stagione ci saranno almeno due terzini sinistri e due terzini destri in rosa. Se sulla destra non sembrerebbero esserci dubbi su Cuadrado titolare e Danilo alternativa, sulla fascia opposta invece dovrebbe essere confermato Alex Sandro. Da valutare a questo punto Pellegrini se rimarrà a Torino. Di recente si è parlato anche di una possibile offerta bianconera per l'atalantino Robin Gosens, da inserire sulla fascia sinistra. In tal caso sarebbe difficile la conferma di Alex Sandro, sarebbe infatti un lusso eccessivo avere in squadra il brasiliano ed il tedesco attualmente all'Atalanta.