Il Calciomercato della Juventus e quello dell’Inter potrebbero di nuovo incrociarsi. Questa volta l’obiettivo comune potrebbe essere l’attaccante dell’Arsenal Lacazette. I rumors delle ultime ore, in arrivo da Francia e Inghilterra, parlano di un interessamento importante dei bianconeri per il francese che si starebbe convincendo a lasciare i Gunners dopo la recente serie di panchine. A 29 anni, Lacazette potrebbe rappresentare un ottimo colpo di mercato per la Vecchia Signora che sta cercando un’alternativa a Higuain, secondo molti pronto a lasciare Torino.

Calciomercato Juventus: si studierebbe il colpo Lacazette

Così l’ultimo nome per il calciomercato della Juventus in attacco sarebbe proprio Alexandre Lacazette. Due sarebbero i motivi che potrebbero rendere il transalpino una giocatore acquistabile la prossima estate. Il primo è il contratto con l’Arsenal che scade nel 2022 e di cui ancora non si è parlato, come ha ammesso recentemente Arteta, coach dei Gunners. Il secondo è il poco utilizzo, il posto da titolare di Lacazette nelle ultime partite è stato preso dal giovane Eddie Nketiah, una scelta che starebbe facendo ragionare il ventinovenne sul proprio futuro. Alcuni media scrivono che potrebbe essere arrivato davvero il momento dell’addio anche perché questa è la stagione peggiore dell’attaccante nell’Arsenal con soli 10 gol in 32 gare.

Insomma, Alexandre Lacazette non sta vivendo il suo momento migliore, ma sono tanti i club che lo vorrebbero. La Juventus, come detto, ma non solo. L’Inter per esempio potrebbe provare a portarlo a Milano sia nel caso in cui dovesse partire Lautaro, sia se il Toro dovesse rimanere. Conte da tempo chiede un attaccante per aumentare la qualità del suo reparto offensivo e tra i tanti nomi che girano ci sarebbe proprio quello di Lacazette.

Il francese sembra essere entrato anche nel mirino dell’Atletico Madrid che, svanito il sogno Cavani, si sta gettando sul mercato per trovare un attaccante. Secondo L’Equipe ci sarebbe già una griglia di partenza nella trattativa di mercato, con Juve e Atletico in vantaggio rispetto all’Inter.

L’attacco della Juventus si rifà il look, dopo Milik spunta Lacazette

Lacazette non è l’unico nome per il calciomercato della Juventus in attacco. Anzi, il preferito dalle parti di Torino sembra essere ancora Milik del Napoli. Il polacco avrebbe già dato parere positivo al trasferimento mettendo i Campioni d’Italia in cima alla sua lista di gradimento. Il problema, al momento, sarebbe la trattativa con il Napoli che continua a chiedere 50 milioni per il cartellino. Troppi, soprattutto pensando al fatto che il polacco non sembra voler rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. La situazione è abbastanza ingarbugliata con Paratici che potrebbe inserire qualche contropartita per abbassare il prezzo e De Laurentiis che probabilmente dovrà cedere il suo attaccante questa estate per non perderlo a zero nel 2021.

Scendono, invece, le quotazioni di Raul Jimenez del Wolverhampton. Il messicano continua a segnare a raffica e ogni gol fa salire la sua valutazione di mercato che secondo alcuni sarebbe già arrivata a 100 milioni. La Juve lo aveva messo nel mirino, ma tra la richiesta economica e la concorrenza di Manchester United e Real Madrid sembra proprio che non sarà Jimenez il prossimo attaccante bianconero. Milik in pole position e Lacazette, per ora, alternativa di lusso; il calciomercato della Juventus si muove in attacco per dare a Sarri l’uomo giusto per sostituire Gonzalo Higuain.