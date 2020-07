Prima di Juventus-Atalanta la testata giornalistica sportiva Tuttojuve aveva intervistato Massimo Carrera, ex giocatore di Atalanta e Juventus ed ex collaboratore di Antonio Conte quando il tecnico pugliese era alla guida dei bianconeri. I tifosi juventini ricordano infatti Carrera sulla panchina bianconera quando Conte venne squalificato per il calcio scommesse in merito ai suoi anni da allenatore del Siena.

Massimo Carrera non ha nascosto il suo desiderio di allenare la Juventus dichiarando: "Sono tifoso bianconero e per me sarebbe il massimo allenarla". Sempre prima del match Carrera si era soffermato sul lavoro di Sarri e sulla crescita esponenziale di de Ligt, che all'inizio della sua esperienza professionale alla Juventus ha faticato ad imporsi nel calcio italiano.

'De Ligt è un grandissimo: ha grande personalità, tecnica e qualità'

Massimo Carrera, prima di Juventus-Atalanta, aveva dichiarato: "De Ligt è un grandissimo, ha grande personalità, tecnica e qualità". Aveva poi voluto elogiare il lavoro di Maurizio Sarri alla Juventus sottolineando: "Sta facendo un ottimo lavoro. Per giocare come vuole Sarri serve tempo e forse qualche elemento più funzionale alle sue idee". Non è potuta mancare una considerazione su Antonio Conte, con il quale ha giocato alla Juventus e ha collaborato nello staff tecnico quando il pugliese era alla guida dei bianconeri.

'Con questa formula la Champions League può vincerla chiunque'

Massimo Carrera aveva voluto giustificare Conte sottolineando che non si può definire fallimentare questa stagione dato che è al primo anno a Milano.

Aveva poi aggiunto che il tecnico pugliese sta ricostruendo la squadra e che qualche episodio non l'ho aiutato, questo è il motivo per cui ha diversi punti di distacco dalla Juventus prima in classifica. Carrera poi si era soffermato anche sulla nuova formula della Champions League, che quest'anno sarà strutturata in una Final Eight.

Sull'argomento il tecnico dell'Aek Atene ha dichiarato: "Con questa formula la coppa può vincerla chiunque".

Massimo Carrera attualmente guida l'Aek Atene

Massimo Carrera attualmente è alla guida dell'Aek Atene, con la quale sta cercando di raggiungere il secondo posto nel campionato greco. La sfida è con il Paok Salonicco, un secondo posto che gli permetterebbe di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Il primo posto sembra oramai irraggiungibile, considerando i punti di distacco dalla prima in classifica Olimpyakos. Proprio contro quest'ultimi Carrera si giocherà un importante trofeo stagionale, ovvero la Coppa di Lega. Ci sarà infatti lo scontro in finale fra il suo Aek Atene e l'Olympiakos.