Uno dei giocatori che non sembra aver convinto appieno Antonio Conte in casa Inter è Christian Eriksen. Il fantasista danese è stato uno degli acquisti realizzati a gennaio, arrivato dal Tottenham per 20 milioni di euro. Una vera occasione, legata al fatto che il giocatore avesse il contratto in scadenza a giugno. In questi primi mesi, però, ha riscontrato più di qualche difficoltà, palesate soprattutto nelle ultime partite, con l'allenatore nerazzurro che lo ha lasciato in panchina nelle ultime tre partite su quattro disputate dal club meneghino. Proprio per questo motivo si starebbe discutendo di possibili decisioni drastiche.

Eriksen potrebbe essere ceduto

L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno già realizzato il primo grande colpo assicurandosi le prestazioni di Achraf Hakimi, acquistato dal Real Madrid per 40 milioni di euro più cinque di bonus. Anche in uscita, però, il club nerazzurro potrebbe sacrificare qualche big per finanziare altri acquisti importanti. Tra questi potrebbe esserci Christian Eriksen.

Il fantasista danese, infatti, non ha convinto a pieno e l'allenatore, Antonio Conte, avrebbe riferito ai dirigenti di poter cedere l'ex Tottenham dinanzi ad una buona proposta. Arrivato per soli 20 milioni di euro dagli Spurs, non sarà difficile realizzare una plusvalenza visto che la sua valutazione, solo fino a dodici mesi fa, era superiore ai 70 milioni di euro.

Il classe 1992 ha riscontrato difficoltà in questa prima parte della sua avventura all'ombra del Duomo, nonostante uno score comunque importante. Eriksen, infatti, in tredici presenze tra campionato e Europa League, con la maglia dell'Inter, ha realizzato due reti e collezionato tre assist. Nonostante ciò, però, il tecnico nerazzurro lo ha lasciato in panchina nelle ultime sfide e la cessione non sembra così impossibile dopo soli pochi mesi.

Merce di scambio

Più che attendere una proposta che sia all'altezza del valore di Christian Eriksen, ancora superiore ai 60 milioni di euro nonostante questi ultimi mesi al di sotto delle aspettative, l'Inter potrebbe utilizzarlo come merce di scambio inserendolo in qualche operazione per assecondare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte.

A riportarlo è Sportmediaset, che sottolinea come questa scelta possa spazzare via i dubbi sul futuro. Sarebbero due le operazioni che potrebbero vedere coinvolto l'ex Tottenham. Uno è quella relativa a Ngolo Kanté, che il Chelsea è pronto a cedere e con una valutazione molto simile a quella del danese, intorno ai 60-70 milioni di euro. L'altro nome caldo sarebbe quello di Paul Pogba e uno scambio alla pari potrebbe servire al club meneghino per realizzare una plusvalenza e venire incontro alle richieste dell'attuale centrocampista del Manchester United, di poco inferiore ai 10 milioni di euro.