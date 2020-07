L'Inter ha cominciato a lavorare in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa. Il tecnico, Antonio Conte, ha indicato i profili su cui puntare per cercare di ridurre il gap dalla Juventus e tentare di fare lo step successivo in Europa, con l'obiettivo di passare almeno la fase a gironi di Champions League. Uno dei reparti che subirà quasi sicuramente qualche modifica è quello d'attacco, dato che l'unico sicuro di restare è Romelu Lukaku, arrivato l'estate scorsa per 65 milioni di euro. Qualche dubbio in più su Lautaro Martinez, cercato dal Barcellona, e su Alexis Sanchez, che ha un ingaggio troppo alto e tornerà al Manchester United.

Uno degli obiettivi sarebbe Pierre Emerick Aubameyang, che risponde ai requisiti di Conte, abbinando qualità ed esperienza internazionale.

Inter su Aubameyang

Uno dei grandi obiettivi dell'Inter per la prossima stagione sembra rispondere al nome di Pierre Emerick Aubameyang. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri lo avrebbero individuato come il potenziale sostituto di Alexis Sanchez. Il giocatore, dunque, non è più ritenuto il possibile sostituto di Lautaro Martinez, che potrebbe restare a Milano visti i problemi economici del Barcellona. Il tecnico, Antonio Conte, infatti, ha chiesto una terza punta che sia sul livello dei due titolari, che possa giocare sia al fianco di Lukaku, sia far rifiatare il belga all'occorrenza visti i tanti impegni.

Con la maglia dell'Arsenal Aubameyang ha dimostrato di potersi adattare in ogni ruolo sul fronte offensivo, anche da esterno in un 4-2-3-1. In questa stagione, pur giocando spesso lontano dalla porta, ha realizzato ben venti reti in Premier League e tre in Europa League. Anche ieri l'attaccante è stato decisivo in Fa Cup, con la doppietta messa a segno contro il Manchester City in semifinale che ha portato i Gunners in finale.

La possibile trattativa

La trattativa per Pierre Emerick Aubameyang potrebbe essere sicuramente influenzata dalla situazione contrattuale del centravanti. L'attaccante, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e la trattativa per il rinnovo non sembra decollare. Per questo motivo l'Arsenal difficilmente potrebbe chiedere una cifra superiore ai 40 milioni di euro ad un anno dalla scadenza.

L'Inter, dal proprio canto, proverà ad inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. Un nome che piacerebbe in Premier League è quello di Matìas Vecino, vista l'esigenza da parte della squadra di Arteta di rinforzare il reparto nevralgico del campo. Con l'arrivo di Aubameyang i nerazzurri sistemerebbero definitivamente l'attacco con l'arrivo di un altro giocatore che garantirebbe la doppia cifra di gol segnati in campionato.