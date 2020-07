Un talento sul quale il Crotone ha scommesso è quello di Agustus Kargbo, giovane attaccante che in estate è stato girato in prestito alla Reggio Audace in Serie C. Il calciatore della Sierra Leone, prelevato in passato dal Campobasso, è riuscito a consacrarsi con la maglia dei granata emiliani, andando a siglare nove reti in questa stagione sportiva, trascinando il club di Reggio Emilia alla finale play-off contro il Bari.

Il giocatore classe 1999 è un patrimonio della società crotonese, che potrebbe tornare alla casa madre al termine di questo campionato di Serie B e forse essere aggregato alla rosa della prima squadra.

Crotone, Kargbo corteggiato in Serie A

Un talento sconosciuto ai molti arrivato a Crotone in punta di piedi dal Campobasso e girato in prestito al Roccella, prima di fare ritorno a Crotone e mostrare grandi potenzialità. L'attaccante Augustus Kargbo, classe 1999, è approdato in estate alla Reggio Audace di mister Massimiliano Alvini, dove ha saputo sorprendere la società e gli addetti ai lavori per la mole di gioco creata e la capacità di andare a segno con continuità. Il calciatore ha mostrato umiltà, con la voglia di maturare e arrivare ad alti livelli. Proprio queste sue qualità, secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, avrebbero attirato le attenzioni di club di Serie A. Sul calciatore di proprietà del Crotone avrebbero richiesto informazioni il Sassuolo e l'Udinese, club che starebbero valutando l'ipotesi di effettuare un'offerta ai calabresi per accaparrarsi il ragazzo.

Kargbo in finale play-off per la B

Arrivato in Serie C in estate, Augustus Kargbo adesso sogna la conquista della vittoria dei play-off contro il Bari, sfida che potrebbe regalare la Serie B alla Reggio Audace. Nel suo futuro però potrebbe esserci la Serie A, visto che proprio il Crotone in questo finale di stagione potrebbe conquistare la seconda promozione in massima serie.

In terra di Calabria o lontano da essa la carriera dell'attaccante potrebbe ben presto registrare una svolta decisiva. Un ragazzo il cui valore sembra essere accresciuto notevolmente negli ultimi mesi, un piccolo "tesoretto" che il Crotone e il suo ds Beppe Ursino cercheranno di trattenere in rossoblu.

Indipendentemente dal risultato che maturerà sul rettangolo verde contro il Bari nei prossimi giorni Augustus Kargbo sembra essere destinato a un grande futuro.