Questa mattina 11 luglio, la Juventus si è data appuntamento per prepararsi in vista della gara delle ore 21:45 contro l'Atalanta. I bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per il classico ritiro pre gara. La squadra è al JHotel e vi resterà fino alle 20:15 quando si sposterà per andare all'Allianz Stadium.

Per la sfida contro i bergamaschi, Maurizio Sarri ritroverà Matthijs de Ligt e Paulo Dybala. In difesa, però, potrebbe esserci un'altra novità. Infatti, il tecnico toscano starebbe pensando di schierare dal primo minuto anche Alex Sandro.

La Juventus conferma il 4-3-3

Questa sera, la Juventus vuole riscattarsi dopo il ko contro il Milan.

I bianconeri per sfidare l'Atalanta scenderanno in campo con il 4-3-3.

Maurizio Sarri proporrà qualche novità, anche se non stravolgerà la squadra. Infatti, davanti a Wojciech Szczesny saranno confermati Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci. Insieme a loro ci sarà Matthijs de Ligt, che ha scontato il turno di squalifica contro il Milan e poi dovrebbe esserci il ritorno tra i titolari di Alex Sandro. Il brasiliano si è ristabilito dopo l'infortunio al ginocchio accusato in Coppa Italia e adesso dovrebbe essere pronto per giocare nuovamente dal primo minuto. Dunque Danilo dovrebbe tornare in panchina.

In mezzo al campo, invece, non dovrebbero esserci cambi. Infatti, Sarri non sembra intenzionato a far rifiatare i suoi tre titolari.

Dunque, il centrocampo della Juventus, anche questa sera, sarà composto da Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot. Anche perché sia Blaise Matuidi che Aaron Ramsey, contro il Milan, hanno dimostrato di non essere al top della forma, perciò entrambi molto probabilmente partiranno dalla panchina.

Davanti alla linea mediana dovrebbe agire il tridente composto da Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Infatti, Sarri sembra intenzionato ad affidarsi al terzetto che nelle ultime settimane ha dato maggiori garanzie, perciò Douglas Costa dovrebbe partire ancora dalla panchina. Il brasiliano è in ballottaggio con il numero 33 juventino, ma l'esterno italiano sembra in netto vantaggio.

Infatti, Bernardeschi garantisce un maggiore equilibrio rispetto a Douglas Costa.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

Poco fa la Juventus, tramite i suoi canali social, ha diramato l'elenco dei convocati in vista del match contro l'Atalanta.

Ecco la lista dei bianconeri a disposizione di Sarri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; Chiellini, de Ligt, Bonucci, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cuadrado; Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur e Muratore; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain, Olivieri e Douglas Costa.