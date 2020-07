La Juventus, questo pomeriggio 22 luglio, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro l'Udinese. Durante la seduta pomeridiana la squadra ha curato tutti i dettagli in vista del match di Udine. Per il match di domani 23 luglio, Maurizio Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Leonardo Bonucci. Al suo posto dovrebbe giocare Daniele Rugani, anche perché Merih Demiral è appena rientrato e deve ritrovare la brillantezza fisica, mentre Giorgio Chiellini è nuovamente fermo a causa di un problema fisico. Per la gara contro l'Udinese, però, Maurizio Sarri ritroverà Federico Bernardeschi che aveva saltato il match contro la Lazio perché squalificato.

Il numero 33 juventino quasi certamente tornerà tra i titolari e sarà una delle pedine che comporrà l'attacco della Juventus.

Pochi cambi di formazione

La Juventus, oggi pomeriggio, si è allenata in vista della partita contro l'Udinese. Nel corso di questa seduta Maurizio Sarri ha provato la formazione che schiererà in Friuli. Il tecnico ripartirà dal 4-3-3 e in porta ci sarà Wojciech Szczesny. In difesa, da destra verso sinistra, dovrebbe toccare a Juan Cuadrado, Daniele Rugani, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo, invece, potrebbe esserci una novità; infatti, con Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot potrebbe rivedersi Miralem Pjanic. Quest'oggi in conferenza stampa, Sarri ha spiegato che il numero 5 juventino sta bene e che nelle ultime partite non ha giocato per le caratteristiche degli avversari.

Anche in attacco, contro l'Udinese, potrebbe esserci una novità, visto che insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala dovrebbe esserci nuovamente Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, contro la Lazio, non aveva potuto giocare poiché squalificato. Ma contro l'Udinese dovrebbe tornare tra i titolari, mentre Douglas Costa dovrebbe accomodarsi in panchina.

Il brasiliano contro la Lazio non ha brillato, perciò è possibile che domani entri solo a gara in corso. Ogni dubbio di formazione in casa Juventus verrà risolto solo nelle ore che precederanno il fischio d'inizio della gara contro l'Udinese.

Dubbio Higuain

Per la gara di domani, la Juventus potrebbe fare a meno di Gonzalo Higuain.

Il Pipita è alle prese con una lieve lombalgia e Sarri ha spiegato che, nella giornata ieri, l'argentino era ancora nelle mani dei dottori. Dunque, solo quando verrà diramata la lista dei convocati della Juventus si capirà se Higuain sarà a disposizione oppure no. Per la gara di Udine mancherà anche Chiellini. Il capitano bianconero era tornato in campo nella sfida della scorsa settimana contro il Sassuolo ma è stato costretto a chiedere il cambio nell'intervallo a causa di un problema fisico. Perciò Chiellini dovrà aspettare ancora un po' per tornare a completa disposizione di Sarri.