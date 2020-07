Questa mattina 20 luglio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per curare gli ultimi dettagli in vista della gara contro la Lazio. Maurizio Sarri, in queste ore, ha dovuto verificare le condizioni di alcuni dei suoi giocatori. Infatti, Bentancur, de Ligt e Bonucci avevano degli acciacchi fisici che fortunatamente sono stati smaltiti. Dunque, tutti e tre stanno bene e questa sera saranno regolarmente a disposizione della Juventus. Il numero 19 juventino, nel match contro il Sassuolo aveva goduto di un turno di riposo, ma contro la Lazio tornerà fra i titolari. Al suo fianco ovviamente ci sarà Matthijs de Ligt.

Le scelte di formazione in casa Juventus sembrano pressoché compiute in tutti i reparti. Solo in attacco resta un grande dubbio e riguarda il sostituto di Federico Bernardeschi.

Dubbio in attacco per la Juventus

Maurizio Sarri, in queste ore, ha sciolto gran parte dei dubbi di formazione. Infatti, il tecnico della Juventus ha valutato le condizioni dei giocatori che negli ultimi giorni sono stati alle prese con alcuni acciacchi fisici. In modo particolare, Sarri ha dovuto capire se Bentancur, de Ligt e Bonucci si sono lasciati alle spalle i problemi che li hanno bloccati nei giorni scorsi. Fortunatamente, tutti e tre i calciatori bianconeri stanno bene e sono a disposizione. Dunque, contro la Lazio, in difesa giocheranno Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro.

Davanti a loro agirà il centrocampo a tre formato da Bentancur, Pjanic e Rabiot. Il numero 30 juventino contro la Lazio sarà regolarmente al suo posto, perciò Ramsey e Matuidi che erano in pre allarme partiranno dalla panchina. Il nodo di formazione che Sarri si porterà dietro in queste ore che precederanno la gara contro la Lazio, riguarderà l'attacco.

Infatti, il tecnico della Juventus, stasera dovrà fare a meno di Federico Bernardeschi che sarà squalificato. Il numero 33 juventino è un giocatore molto prezioso per Sarri perché lo aiuta a mantenere l'equilibrio e a proteggere la difesa. Per questo motivo, Sarri sta pensando di spostare Cuadrado in attacco visto che il colombiano, proprio come Bernardeschi, aiuterebbe la squadra anche in fase difensiva.

Dunque, Cuadrado sarebbe favorito su Douglas Costa per giocare con Dybala e Cristiano Ronaldo. Il numero 10 juventino, stasera, si riprenderà un posto da titolare mentre Gonzalo Higuain tornerà in panchina.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

I convocati della Juventus

Poco fa, la Juventus ha diramato l'elenco dei convocati per il match contro la Lazio. Ecco la lista degli uomini a disposizione di Sarri: Buffon, Szczesny, Pinsoglio; Bonucci, de Ligt, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Demiral, Wesley; Matuidi, Ramsey, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Muratore; Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Douglas Costa, Olivieri e Zanimacchia.