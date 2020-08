Prosegue a pieno regime la fase estiva del Crotone, pronto ad avviare gli allenamenti in vista della nuova stagione e allo stesso tempo concentrato sulle operazioni di mercato. La squadra rossoblu, che in questo fine settimana si trasferirà nella sede di Villaggio Baffa nella Sila crotonese, non vedrà tra i protagonisti un giovane prospetto. Si tratta del centrocampista Pasquale Giannotti, calciatore che in queste ore ha raggiunto un accordo che lo vedrà indossare la maglia della Virtus Francavilla nel prossimo campionato di Serie C.

Il Crotone sfoltisce la rosa

Il Crotone ha iniziato il suo mercato in uscita.

Dopo Maxi Lopez passato alla Sambenedettese e Andrea Barberis accasatosi al Monza, a salutare la Calabria in queste ultime ore è stato il centrocampista Pasquale Giannotti, talento cresciuto nel settore Primavera del Crotone e che già in passato ha collezionato diverse presenze in terza serie. Un elemento dotato di buona tecnica e visione di gioco: uno dei prospetti migliori venuti fuori dalle giovanili dalla società rossoblu. Per lui ci sarà quindi una nuova esperienza con la maglia della Virtus Francavilla con la formula del prestito fino al termine della prossima stagione sportiva.

Un giovane di successo

Il ritorno in Serie C di Pasquale Giannotti rappresenta il prosieguo di una carriera giovane ma di prospettiva.

Per il classe 1999 si tratta di un nuovo torneo tra i professionisti dopo avere indossato per due stagioni la maglia del Rende, collezionando 43 presenze con 2 reti siglate. Dopo la retrocessione del Rende, il ragazzo potrà rimettersi in gioco con la casacca della squadra della provincia di Brindisi.

Si tratta di un prospetto sul quale la dirigenza crotonese sembra puntare e che spera possa seguire le orme tracciate da Giuseppe Cuomo, difensore cresciuto nel settore Primavera del Crotone e che nell'ultimo torneo si è reso protagonista con la maglia da titolare della promozione in Serie A degli squali.

Crotone, uscite ed entrate

Tra le altre possibili uscite in casa Crotone potrebbero giungere nei prossimi giorni quelle dei difensori Jeremy Petris e Jean Lambert Evan's, giovani che piacerebbero e non poco alla Pro Vercelli. Possibile cessione in prestito anche per Augustus Kargbo, corteggiato dalla Reggiana, squadra con la quale ha vinto da protagonista i play-off di Serie C.

In entrata potrebbe ritornare dall'Hellas Verona il difensore Luca Marrone, mentre potrebbe giungere nelle prossime ore l'ufficialità del rinnovo di contratto con il Crotone del centrocampista Ahmad Benali per altre tre stagioni.