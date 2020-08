La prossima dovrà essere necessariamente la stagione del riscatto per la Fiorentina. I viola punteranno a tornare in Europa dopo un'annata negativa, conclusa a metà classifica con la salvezza arrivata solo nelle ultime partite. Il patron, Rocco Commisso, già lo scorso anno, nel momento del suo insediamento ha dimostrato di non voler badare a spese e lo stesso farà questa estate per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Giuseppe Iachini, confermato nonostante un rendimento altalenante. Un reparto che subirà sicuramente delle modifiche è quello avanzato, che andrà rinforzato con elementi che possano garantire un buon numero di reti.

In questi giorni si è fatta largo anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno, quello di Federico Bernardeschi.

Bernardeschi possibile addio alla Juve

In questi ultimi giorni secondo La Gazzetta dello Sport è possibile un ritorno di Federico Bernardeschi alla Fiorentina. L'attaccante è in uscita dalla Juventus, che non sembra intenzionata a puntare su di lui il prossimo anno. Il motivo è legato anche al possibile cambio di modulo, con il passaggio al 3-5-2 con l'arrivo di Andrea Pirlo. Nella sua avventura in bianconero il giocatore non ha mai convinto a pieno e anche nell'ultima stagione, nonostante la fiducia riposta in lui da Maurizio Sarri, non è mai riuscito a fare la differenza.

Solo una rete messa a segno, con un assist, in ventinove presenze in campionato in quest'annata, a fronte di sei presenze collezionata in questa edizione della Champions League con una rete messa a segno.

Rendimento deludente che ha portato il club a prendere in considerazione una sua partenza, anche per sistemare il bilancio. I bianconeri avevano fatto un investimento importante per strapparlo proprio ai viola, versando nelle casse del club toscano ben 40 milioni di euro nell'estate del 2017.

La proposta alla Fiorentina

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe offerto Federico Bernardeschi alla Fiorentina in vista della prossima stagione. Il suo sarebbe un clamoroso ritorno essendo un prodotto delle giovanili viola, esploso nella stagione 2014-2015, dopo il prestito al Crotone.

Un'operazione che sembra difficile, però, possa andare in porto. I bianconeri, infatti, avrebbero proposto il cartellino del giocatore per arrivare a Federico Chiesa, obiettivo di vecchia data e cercato già la scorsa estate, quando Commisso non volle privarsene nell'anno del suo insediamento a capo del club. Proposta che, però, sarebbe stata rispedita al mittente. La valutazione data dalla Fiorentina al proprio attaccante è ben diversa visto che lascerà andare il classe 1997 solo per una proposta congrua al suo valore, tra i 60 e i 70 milioni di euro.