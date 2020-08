La nuova stagione è pronta a ripartire in casa Crotone con la squadra rossoblu che sarà impegnata dalla giornata del 20 agosto con l'inizio del ritiro estivo di Villaggio Baffa. Una stagione diversa da quelle precedenti per i rossoblu con la squadra che sarà presente ai nastri di partenza della massima serie. Proseguono di pari passo le trattative di mercato per la dirigenza calabrese, pronta da un lato a garantire rinforzi utili al tecnico Giovanni Stroppa e dall'altro a sfoltire la rosa per dare maggiore spazio ai calciatori meno utilizzati nell'ultimo torneo. In entrata gli squali continuerebbero a sondare il terreno per Luca Cigarini, centrocampista in uscita dal Cagliari, ma di pari passo proseguirebbe il pressing della Reggiana sul giovane Augustus Kargbo.

Crotone, Cigarini profilo di esperienza

Dopo alcune stagioni al Cagliari il centrocampista Luca Cigarini, calsse 1986, starebbe attendendo l'offerta giusta per concedersi una nuova esperienza. Il calciatore in scadenza di contratto non ha trovato molto spazio con l'arrivo in panchina del tecnico Walter Zenga, collezionando ventidue presenze per lo più ottenute nella prima parte del campionato. Sul calciatore nativo di Montecchio si sarebbe così soffermato l'interessamento del neopromosso Crotone oltre al corteggiamento da parte della Reggiana, squadra che parteciperò alla prossima Serie B.

Reggiana forte su Kargbo

Tra Crotone e Reggiana le trattative di mercato potrebbero intrecciarsi non solo per l'interesse rivolto nei confronti di Luca Cigarini, ma anche per la voglia della società di Reggio Emilia di trattenere in rosa l'attaccante Augustus Kargbo di proprietà proprio della società calabrese.

L'attaccante della Sierra Leone è stato protagonista con le sue reti della vittoria dei Play-Off di Serie C della Reggiana, un calciatore per il quale la società Granata sarebbe pronta a fare qualche sacrificio pur di mantenerlo nella rosa della prossima stagione.

Crotone in trattativa con El Kaddouri

A centrocampo il Crotone starebbe valutando un profilo che già in passato ha vestito maglie di club italiani in Serie A e cadetteria. Si tratterebbe del centrocampista Omar El Kaddouri, calciatore in forza al Paok Salonicco. L'ex Napoli e Brescia, dopo la retrocessione in cadetteria con la maglia dell'Empoli ha deciso di salutare l'Italia e trasferirsi in Grecia.

A distanza di due stagioni il centrocampista marocchino potrebbe fare il suo ritorno in massima serie, andando a vestire la maglia degli squali. La dirigenza rossoblu starebbe monitorando la situazione e avrebbe avviato i primi contatti per valutare la disponibilità del calciatore.