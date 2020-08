Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda Lionel Messi. Stando a quanto riporta l'emittente argentina Tyc Sports, infatti, il campione sudamericano avrebbe comunicato ai vertici del Barcellona la sua volontà di lasciare il club blaugrana. Messi avrebbe così intenzione di esercitare la clausola che gli permetterebbe di rescindere il contratto con il Barcellona, che scadrà nel 2021. I legali del club blaugrana fanno però notare all'argentino che la clausola è scaduta lo scorso giugno, il prezzo attuale di Messi sarebbe dunque di settecento milioni di euro. Come scrive il Corriere della Sera, però, Messi ritiene che in una stagione così particolare come quella appena terminata sia ancora possibile per lui liberarsi a parametro zero.

Il campione argentino non crede più che il Barcellona sia competitivo, specialmente dopo che il nuovo tecnico Ronald Koeman ha deciso di cedere giocatori del calibro di Vidal, Suarez, Rakitic e Umtiti. Messi ha deciso di non presentarsi al raduno del Barcellona, al via lunedì prossimo, mentre i vertici del club blaugrana hanno convocato un summit di emergenza per cercare di risolvere la situazione. Intanto, ci sarebbero alcuni top club europei che starebbero sognando l'acquisto di Lionel Messi.

Messi via dal Barcellona, non sarebbe da escludere l'ipotesi Juventus

Lionel Messi è già entrato nella storia del calcio, avendo vinto sei Palloni d'Oro e risultando il miglior marcatore del Barcellona, con 634 reti segnate.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, non sarebbe da escludere a priori la pista che porta alla Juventus. Pare infatti che i vertici dell'Adidas gradirebbero non poco di vedere il campione argentino con la maglia bianconera. L'investimento sarebbe enorme, anche per il fatto che Messi percepisce ben settantuno milioni di euro a stagione.

Come dimostra il colpo Ronaldo, però, nel Calciomercato niente è impossibile. Su di lui sarebbe molto forte anche l'interesse del Manchester City di Pep Guardiola, allenatore molto stimato dal campione argentino, dal momento che lo ha già allenato al Barcellona. Su Messi ci sarebbe anche il Paris Saint Germain; la dirigenza del club francese, infatti, avrebbe intenzione di formare un tridente stellare con il sudamericano, Mbappé e Neymar.

Attenzione anche all'Inter; il padre di Messi, Jorge, ha appena comprato casa non lontano dalla sede dell'Inter, facendo sognare i tifosi nerazzurri. Sin dal suo arrivo a Milano, Zhang ha affermato di volere portare Messi in nerazzurro, dunque potrebbe decidere di fare un tentativo, vista la rottura della Pulce con il Barcellona.