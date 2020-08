Gli emissari di mercato della Juventus, continuano a lavorare per consegnare al neo tecnico Andrea Pirlo una squadra competitiva non solo in Italia ma soprattutto in Europa, considerando che l'ultima Champions League vinta risale al 1996. Per quanto riguarda la difesa, l'interesse del club sarebbe per Sergiño Dest dell'Ajax, mentre in mediana si pensa a Manuel Locatelli, giocatore del Sassuolo, considerato il profilo ideale per la regia del presente e del futuro bianconero.

Mercato Juventus, nel mirino Sergiño Dest e Manuel Locatelli

Le tre linee guida di mercato della Juventus sono: migliorare la rosa, abbassare l'età media e diminuire il monte ingaggi.

Secondo quanto riportato su Calciomercato.com, Fabio Paratici sarebbe interessato a Sergiño Dest dall'Ajax. Si tratta di un esterno destro di difesa con anche delle doti offensive, classe 2000. La società olandese lo valuta 20/25 milioni di euro. Tra le ipotesi relative a un possibile accordo fra le parti, potrebbe esserci un prestito con opzione di riscatto o la Juventus potrebbe garantirsi una corsia preferenziale, lasciando Dest ad Amsterdam almeno un altro anno per poi acquistarlo in un secondo momento.

L'obiettivo di centrocampo sarebbe invece Manuel Locatelli del Sassuolo. Il club emiliano valuta circa 25/30 milioni di euro il classe '98, ma la cifra potrebbe abbassarsi inserendo nell'affare alcune contropartite.

Calciomercato Juventus, il punto sulle possibili partenze

Giunge dalla Spagna l'indiscrezione della proposta fatta dalla Juventus all'Arsenal, relativa alla cessione di Daniele Rugani al club inglese al fine di avere da quest'ultimo Hector Bellerin. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport e specialista di mercato, ha però dichiarato che secondo lui non troverebbero riscontro le notizie riguardanti lo scambio Rugani-Bellerin.

Sul fronte delle uscite la Juventus continua a lavorare per risolvere i contratti di Higuain e Khedira, entrambi sembrano essere vicini alla fine della propria storia in bianconero. Un altro giocatore che dovrebbe lasciare il club piemontese è il portiere Mattia Perin, che piace al Fulham. Il Manchester United sarebbe interessato a Douglas Costa, il quale potrebbe essere anche una possibile contropartita in un possibile accordo finalizzato a riportare Paul Pogba alla Juventus.

Intanto nelle ultime ore Marcello Carli, dirigente del Parma, avrebbe messo gli occhi su Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa seguito pure da Inter e Juventus.