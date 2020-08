Alla Juventus non ci sarebbe più spazio per Sami Khedira e Gonzalo Higuain. Infatti, il club campione d'Italia vorrebbe cedere entrambi i giocatori per fare spazio ad altri elementi. Sia Khedira che Higuain, però, starebbero puntando i piedi e non sembrerebbero intenzionati a rinunciare ai rispettivi ingaggi. La Juventus per separarsi dal tedesco starebbe pensando a una risoluzione, ma il calciatore prima vorrebbe fare chiarezza sul suo futuro. Per Khedira ci potrebbe essere qualche soluzione estera proveniente dalla Bundesliga o dalla Premier League, ma non è da escludere nemmeno la pista che porta in Qatar.

Forse, la soluzione giusta per incentivare Khedira e Higuain a lasciare la Vecchia Signora sarebbe una buonuscita.

Higuain il 24 agosto sarà alla Continassa

Lunedì 24 agosto, la Juventus si ritroverà alla Continassa per iniziare a preparare l'inizio della nuova stagione. Tra i giocatori che si presenteranno al JTC ci sarà anche Gonzalo Higuain. Il Pipita non rientrerebbe più nei piani bianconeri, ma la sua intenzione non pare essere cambiata e vorrebbe restare fino alla naturale scadenza del contratto, nel 2021. Il club campione d'Italia invece vorrebbe interrompere il suo rapporto con il Pipita. Adesso resta da capire se le parti riusciranno a trovare una soluzione.

Per la Juventus una rescissione con l'argentino non sarebbe una strada facile da percorrere.

Infatti, i bianconeri in caso di risoluzione rischierebbero di fare una minusvalenza. La speranza sarebbe quella di trovare un nuovo club per Higuain, il quale - al pari di Khedira - non vorrebbe rinunciare al suo ingaggio.

La Juventus cerca un nuovo attaccante

Nel frattempo la società bianconera starebbe cercando un nuovo attaccante: il nome in cima alla lista dei desideri di Pirlo sarebbe quello di Edin Dzeko.

Al momento, non ci sarebbero stati contatti tra la Juventus e la Roma per il bosniaco, né pare che il giocatore abbia chiesto a cessione.

Qualora il bosniaco dovesse accettare di trasferirsi a Torino, la Roma potrebbe virare su Milik. Il polacco è stato accostato anche alla Juventus, ma Paratici era sembrato disposto solo a fare uno scambio con il Napoli.

Il club partenopeo avrebbe gradito Federico Bernardeschi, ma l'esterno carrarino avrebbe declinato l'offerta degli azzurri.

Qualche giocatore della Juventus è già al lavoro

Molti giocatori della Juventus hanno già ripreso ad allenarsi nonostante siano ancora in vacanza. Fra questi c'è Federico Bernardeschi, che stamani si è allenato intensamente in spiaggia. Altri suoi compagni di squadra, invece, sono rientrati già alla Continassa visto che si stanno riprendendo da alcuni acciacchi fisici.

Nella giornata di oggi 21 agosto, Merih Demiral sarà al JTC per riprendere la preparazione. Il turco lavora per ritrovare una maglia da titolare visto che alla ripresa del campionato Pirlo non avrà a disposizione De Ligt, fermo ai box per l'operazione alla spalla.

Demiral, dunque, dovrà ritrovare la condizione fisica per poter essere in campo alla prima di campionato. Per lui questa è un'ottima occasione per ritagliarsi uno spazio nella Juventus, visto che Rugani sembra in partenza e che Chiellini non gioca da circa un anno.