Un Calciomercato da vera regina, innesti di peso ed esperienza in tutti i reparti oltre a qualche 'sacrificio necessario'. La nuova Inter di Antonio Conte sta prendendo forma: nella stagione appena conclusa i risultati sono stati i migliori dalla stagione 2010/2011, quella post-triplete in cui i nerazzurri hanno sollevato l'ultimo trofeo, la Coppa Italia. Nell'ultima stagione, Handanovic e compagni sono arrivati a un solo punto dalla Juventus campione d'Italia e hanno disputato la finale di Europa League, l'obiettivo ora è quello di non cedere sul filo di lana e tagliarlo prima degli altri. Salvatore Bagni, in proposito, non ha dubbi: l'Inter ancora in cantiere sarà la squadra da battere nel campionato di Serie A 2020/2021, concetto rimarcato in un'intervista rilasciata al portale FcInter1908.

"Inter davanti a tutte per lo scudetto, poi ovviamente si vedrà a maggio", ha dichiarato l'ex centrocampista nerazzurro degli anni '80 che ha speso parole al miele per uno dei 'punti interrogativi' dell'ultima stagione, Christian Eriksen. Secondo il suo parere, il danese deve restare a Milano.

'Mi piace il mercato dell'Inter'

Evidenziando il concetto che Antonio Conte sta puntando su giocatori molto esperti, in grado di dare di più nei momenti decisivi', Bagni apprezza molto il mercato nerazzurro in cui la dirigenza ha portato in dote Hakimi e Kolarov e potrebbe presto regalare al tecnico anche un vecchio pallino come Vidal. "A differenza degli altri, Hakimi è giovane - dice l'ex nazionale - ma è veramente forte.

Sono tutti giocatori che ha voluto Conte e, quindi, il mercato mi piace. Visti i cambiamenti in casa Juve, quest'anno credo che l'Inter sia la squadra favorita per vincere lo scudetto". Focus sul centrocampo dove tra gli obiettivi ci sarebbe Kanté, mentre Brozovic potrebbe partire. "Kanté strappa tanti palloni e possiede discreti piedi, sarebbe utilissimo anche se manca negli ultimi metri.

Via Brozovic? Dipende dal tipo di squadra che vuole Conte, magari pensa a un centrocampo senza veri ideatori di gioco, ma con elementi che sanno fare tante cose".

Eriksen capitolo a parte

A proposito di Kanté, tra le indiscrezioni di mercato c'è quella relativa a un possibile scambio con Eriksen che dunque, tornerebbe in Premier League.

Qui l'ipotesi non trova d'accordo Salvatore Bagni, considerato che si tratta di due giocatori molto diversi. Dal suo punto di vista, infatti, il danese non si è ancora imposto solo per ragioni tattiche. "Lui è un centrocampista offensivo e le sue caratteristiche sono diverse rispetto a quelle che pretende Conte nelle due fasi. Non è un mediano, deve giocare più offensivo. Il top per me sarebbe con due punte davanti e con Eriksen dietro le punte".