Nella serata di ieri 10 settembre, Sky Sport ha rivelato che ci sarebbero stati contatti tra la Juventus e Giroud. Quindi, il francese sarebbe uno dei candidati per vestire la maglia numero 9 dei bianconeri. Ma questa mattina 11 settembre, l'agente di Giroud Michael Manuello ha parlato in esclusiva a TuttoJuve.com smentendo di fatto i contatti con il club Campione d'Italia: "Non ho letto le notizie che arrivano dall'Italia, ma in questo momento non ci sono contatti con la Juventus". Dunque, Giroud non sarebbe uno degli obiettivi di mercato di Fabio Paratici. Perciò per l'attacco della Juventus si continua a parlare dei soliti noti, ovvero Luis Suarez e Edin Dzeko.

Inoltre, il club bianconero potrebbe prendere ben due bomber da regalare ad Andrea Pirlo.

La Juventus cerca un centravanti

Ieri 10 settembre, Gonzalo Higuain avrebbe rescisso il suo contratto con la Juventus. L'argentino avrebbe già lasciato Torino e sarebbe in viaggio direzione Miami. Il Pipita dovrebbe approdare alla corte del club di David Beckham. Dunque, adesso la Juventus dovrà riempire il posto vacante lasciato da Higuain. Il preferito dei bianconeri sarebbe sempre Luis Suarez anche se resta da risolvere la questione legata al passaporto. Il giocatore deve ottenere la cittadinanza italiana, visto che la Juventus ha già occupato i due slot per gli extracomunitari. Perciò finché Suarez non otterrà un passaporto comunitario non potrà essere tesserato dal club Campione d'Italia.

Per questo motivo, la Juventus starebbe tenendo aperta la pista che porta a Dzeko. La Roma, però, non avrebbe ancora trovato un accordo con il Napoli per Milik. La trattativa tra le due squadre sarebbe bloccata visto che i giallorossi non vorrebbero più inserire nella trattativa Under. Tra i nomi accostati alla Juventus ci sarebbe anche quello di Giroud anche se il suo agente ha smentito i contatti con il club bianconero.

Per i Campioni d'Italia, inoltre, c'è da tenere in considerazione anche la pista che porta a Kean. L'attaccante classe 2000 però verrebbe acquistato per fare la quarta punta.

Intanto la Juventus lavora al JTC

Andrea Pirlo è in attesa di avere buone notizie dal mercato, ma nel frattempo l'allenatore bresciano deve pensare alla prima di campionato.

Il tecnico della Juventus sta facendo lavorare intensamente la sua squadra in vista del match contro la Sampdoria. Per questa partita, Pirlo rischia di non avere a disposizione un centravanti di ruolo e in attacco contro i blucerchiati dovrebbero giocare Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. La Juventus, stamani 11 settembre, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi e la squadra ha disputato una partitella che è stata vinta dalla squadra di CR7. Insieme a Ronaldo c'erano anche Rugani, Douglas Costa, Cuadrado, Alex Sandro, Buffon e Bonucci. A condividere la foto del team che si è aggiudicato la sfida in famiglia è stato proprio il numero 19 juventino. Adesso i giocatori hanno lasciato il centro sportivo bianconero e vi faranno ritorno domani 12 settembre quando sarà in programma un allenamento mattutino.