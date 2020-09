Uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato negli ultimi mesi è stato sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è esploso con la maglia dell'Inter lo scorso anno e in questa stagione punta a confermarsi ad alti livelli, ma bisogna vedere se lo farà con la maglia nerazzurra. Non sembra essere svanito, infatti, il forte interesse che nutre nei suoi confronti il Barcellona. La trattativa con i blaugrana sembrava ben avviata prima dell'emergenza relativa al Coronavirus, che ha portato conseguenze anche nel mondo del calcio, soprattutto a livello economico. Proprio per questo gli spagnoli non sono riusciti a trovare un'intesa con l'Inter ma nei prossimi giorni, una volta sistemati gli esuberi, sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per il classe 1997.

Il Barcellona ci riprova

Il Barcellona non sembra aver perso completamente le speranze di arrivare a Lautaro Martinez in questa sessione di calciomercato. I blaugrana non sono riusciti a trovare l'intesa con l'Inter, ma adesso sono impegnati a sistemare le cessioni per fare cassa. Gli spagnoli, proprio ieri, hanno ufficializzato la cessione di Luis Suarez all'Atletico Madrid ma potrebbe non essere finita qui. In odore di cessione ci sarebbe anche l'attaccante francese, Ousmane Dembelé, non ritenuto incedibile dai catalani che, molto probabilmente, terranno in rosa Philippe Coutinho. il fantasista brasiliano è tornato dal prestito al Bayern Monaco che non ha esercitato il diritto di riscatto da oltre 100 milioni di euro e non ha proposte concrete al momento.

Il Barça, stando a quanto riportato da RAC1, la principale radio catalana molto vicina al club di Bartomeu (fu la radio accusata da Messi di aver fatto trapelare il suo colloqui. con Koeman - ndr), sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo per il Toro una volta fatto cassa con le cessioni. L'attaccante dell'Inter ha conquistato tutti lo scorso anno, mettendo a segno ben ventuno reti complessive (quattordici in campionato, cinque in Champions League e due in Europa League) in quarantasei partite.

Le cifre

A chiedere fortemente Lautaro Martinez sarebbe Leo Messi, rimasto al Barcellona nonostante sia in rotta con la dirigenza e in scadenza di contratto. L'arrivo del Toro potrebbe portare il fuoriclasse blaugrana a restare a vita in Catalogna. L'Inter, comunque, difficilmente accetterà di discutere la sua partenza per meno di 100 milioni di euro.

E' quella la cifra richiesta dai nerazzurri fin dall'inizio e questa non sembra essere cambiata, dato che si avvicina alla clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida solo per l'estero e scaduta dopo la prima settimana di luglio. Con quella cifra, eventualmente, il club meneghino potrebbe trovare il sostituto e rinforzare gli altri reparti.