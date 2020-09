La stagione 2020-2021 non è iniziata sotto i migliori auspici per il Paris Saint-Germain. I campioni di Francia nelle prime tre giornate di campionato hanno conquistato appena una vittoria e navigano a metà classifica. I vertici del club transalpino starebbero dunque sondando il mercato per completare l'organico laddove ha manifestato delle lacune in questo primo scorcio dell'anno calcistico. Secondo il Corriere dello Sport, la società di Al-Khelaifi starebbe guardando con un certo interesse a due giocatori dell'Inter, ovvero il difensore Milan Skriniar e il centrocampista Radja Nainggolan.

I parigini avrebbero innanzitutto la necessità di puntellare la difesa dopo la partenza di Thiago Silva.

Skriniar, nonostante abbia dichiarato di trovarsi bene all'Inter e di voler continuare la sua esperienza in nerazzurro, non sembra essere tra gli "incedibili" della società milanese. Dunque se da Parigi dovesse arrivare un'offerta concreta e soddisfacente, da Viale della Liberazione potrebbe arrivare il benestare alla cessione dell'ex difensore della Sampdoria.

L'Inter però sarebbe già stata chiara con le pretendenti al centrale slovacco: andrebbe via solo a titolo definitivo. Dunque, se il Paris Saint-Germain dovesse prospettare un prestito con diritto di riscatto verrebbe rispedito direttamente al mittente. In questo caso, infatti, l'unica modalità da prendere in considerazione potrebbe essere quella del prestito sì, ma piuttosto oneroso e soprattutto con obbligo di riscatto.

Psg: oltre a Skriniar, fari puntati su Nainggolan

La "doppietta di mercato" del Paris Saint-Germain potrebbe completarsi con Radja Nainggolan. Le prime uscite ufficiali hanno dimostrato come la squadra guidata da Thomas Tuchel sia in affanno a centrocampo. Per questo motivo, il tecnico tedesco gradirebbe avere con sé un giocatore come il "Ninja" che abbinerebbe alle sue doti tecniche una certa fisicità in mezzo al campo.

L'ex romanista è rientrato proprio in questi giorni all'Inter dopo aver terminato la sua stagione in prestito al Cagliari.

I nerazzurri anche in questo caso avrebbero le idee chiare: Nainggolan non partirebbe in prestito con diritto, ma solo con obbligo di riscatto per una cifra di circa 10 milioni di euro più l'intero ingaggio che sarebbe a spese del club acquirente.

In alternativa ci si potrebbe accordare per una cessione a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro.

In sintesi, se il Psg vorrà fare "doppio colpo" in casa nerazzurra dovrà acquistare i due calciatori e non puntare su dei prestiti con diritto di riscatto. Intanto la società milanese avrebbe già pronto un piano B in caso di partenza di Skriniar: con una parte dei soldi incassati dall'eventuale partenza del centrale 25enne andrebbe su Chris Smalling, difensore inglese che avrebbe ben impressionato Conte nella sua prima stagione in Serie A con la maglia della Roma. Il 30enne britannico è poi tornato al Manchester United dopo la fine del prestito in giallorosso e i Red Devils se ne priverebbero per circa 20 milioni di euro.